خارجية مجلس الشيوخ الأمريكي: الحكومة المؤقتة بسوريا أظهرت التزامًا جادا بمكافحة الإرهاب

أكدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن الحكومة السورية المؤقتة قد أظهرت التزامًا واضحًا وجادًا تجاه احتياجات مكافحة الإرهاب في المناطق الخاضعة لإدارتها شمال سوريا. واعتبرت اللجنة أن الجهود المبذولة في سوريا تعكس قدرة الحكومة المؤقتة على تعزيز الاستقرار والأمن المحلي، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على فعالية دورها في التصدي للتنظيمات المسلحة.

تعاون أمني واستخباراتي مستمر مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين

وأوضحت اللجنة أن الحكومة المؤقتة قامت بتنسيق مستمر مع واشنطن وعدد من الشركاء الدوليين لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذا التعاون يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، مراقبة المعابر، وتأمين المناطق الحدودية لمنع تمدد الجماعات الإرهابية أو عودة خلاياها النائمة.

تطوير المؤسسات الأمنية والخدمات المدنية في سوريا ضمن استراتيجية شاملة

وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة المؤقتة قامت بخطوات ملموسة تشمل تطوير هياكل الشرطة المحلية وتعزيز قدراتها، تحسين الرقابة على المعابر والمنافذ الحدودية، دعم المؤسسات المدنية والخدمات الأساسية، اتخاذ إجراءات فعّالة ضد شبكات التهريب المرتبطة بالإرهاب، وهو ما اعتبرته واشنطن دليلًا على التزام الحكومة المؤقتة بمسؤولياتها الأمنية والمدنية على حد سواء.

رسالة سياسية واضحة: الحكومة المؤقتة بسوريا شريك موثوق لمكافحة الإرهاب

ووفق مراقبين، فإن هذه الإشادة الأمريكية تمثل رسالة ضمنية للأطراف الأخرى في سوريا بأن الحكومة المؤقتة تُعد الشريك الأكثر موثوقية في جهود مكافحة الإرهاب، مقارنة بالجهات المنافسة أو غير الخاضعة للرقابة الدولية.

التزام أمريكي بمواصلة الدعم والمتابعة الدقيقة

أشارت اللجنة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل متابعة تقدم الحكومة المؤقتة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز جهودها في حفظ الأمن والاستقرار، مع التركيز على منع عودة الجماعات الإرهابية وتأمين المناطق الشمالية لضمان بيئة مستقرة يمكن فيها تنفيذ البرامج التنموية والسياسية.

