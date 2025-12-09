محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بواحة الخارجة

18 حجم الخط

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في جولةٍ مفاجئة صباح اليوم، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز؛ وذلك لمتابعة سير منظومة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أداء منظومة الشكاوى والشباك الواحد، وآليات التعامل مع المعاملات اليومية، مؤكدًا على الالتزام بالسرعة والدقة في إنهاء كافة المعاملات، بما يضمن تكامل الإجراءات بين مختلف جهات العمل والإدارات.

وحرص محافظ الوادي الجديد، على الاستماع لعدد من المواطنين داخل المركز للاطمئنان على انتظام سير العمل دون معوقات، موجّهًا بدراسة ربط منظومة العمل بين المركز والبنك الزراعي وصندوق استصلاح الأراضي؛ لحوكمة منظومة العمل المشترك، كما قرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين؛ تقديرًا لالتزامهم وجهودهم في إنجاز المهام وتحقيق مستوى متميز من الانضباط والخدمة.

مخالفة وتوقيع غرامة وإنذار بالغلق

كما قام محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة مفاجئة لأحد مخابز مدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بجودة إنتاج رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات التموينية، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بتحرير مخالفة للمخبز لعدم وجود موازين وتوقيع غرامة مالية لمخالفة الوزن المقرر للرغيف، والتلاعب بحق المواطنين في الحصول على الدعم ورغيف مطابق للمواصفات، وتوجيه إنذار بالغلق مع وقف حصته من الدقيق حتى نهاية الإسبوع الحالي لحين سداد الغرامة، يتم بعدها إغلاق المخبز بشكل نهائي من منظومة الوزارة.

كما كلّف التموين بتكثيف المرور على المخابز للتأكد من التزامها بالأوزان وتطبيق مبادرة "حقك بالميزان" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع أقصى عقوبة قانونية.

