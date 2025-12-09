تدشين مبادرة “ازرع نخلة” بمدارس الوادي الجديد لتعزيز الوعي البيئي

18 حجم الخط

دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة " ازرع نخلة" لتعزيز الوعي البيئي بمدارس المركز وقراه.

مبادرة "ازرع نخلة" لتعزيز الوعي البيئي

أكد المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، أن المبادرة جرى تدشينها بالتعاون مع قطاع التعليم بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء المحافظ اللواء محمد الزملوط، في إطار دعم الوعي البيئي لدى طلاب المدارس وتنمية روح الانتماء وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة.

زيادة الرقعة الخضراء وإشراك الطلاب في أنشطة عملية

وقال جهاد، إنه تهدف المبادرة إلى غرس شتلات النخيل داخل المدارس، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وإشراك الطلاب في أنشطة عملية تُعلّمهم قيمة العمل الجماعي والحفاظ على البيئة، وتربطهم بتراث محافظة الوادي الجديد الزراعي.

وأكد رئيس مركز الخارجة، دعم المبادرة في جميع مدارس المركز، وتوفير كافة الاحتياجات لإنجاحها، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود بين رئاسة المركز وقطاع التربية والتعليم هو أساس الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنفيذ المبادرات الهادفة على أرض الواقع.

تدشين مبادرة “ازرع نخلة” بمدارس الوادي الجديد

منافذ سلع مخفضة في الخارجة

وعلي صعيد متصل طرحت محافظة الوادي الجديد، مبادرة لخفض أسعار الخضر والفاكهة من خلال منافذ ثابتة ومتحركة تابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة.

أكد المهندس جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، طرح خضر وفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق الخارجة بنسب تتراوح من 25- 30 % تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

أوضح جهاد، أنه جرى طرح الخضر والفاكهة من خلال منافذ ثابتة ومتحركة تغطي جميع مناطق المركز بواقع 4 منافذ ثابتة بالمدينة وأخرى متحركة تجوب الأحياء السكنية وأخرى متواجدة في القرى التابعة وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.



تدشين مبادرة “ازرع نخلة” بمدارس الوادي الجديد

تدشين مبادرة “ازرع نخلة” بمدارس الوادي الجديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.