الزملوط يوجّه بتحرير مخالفة وتوقيع غرامة وإنذار بالغلق لأحد مخابز بالخارجة

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة لمخابز مدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بجودة إنتاج رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات التموينية، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام التموين بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بتحرير مخالفة لأحد المخابز لعدم وجود موازين وتوقيع غرامة مالية لمخالفة الوزن المقرر للرغيف، والتلاعب بحق المواطنين في الحصول على الدعم ورغيف مطابق للمواصفات، وتوجيه إنذار بالغلق مع وقف حصته من الدقيق حتى نهاية الأسبوع الحالي لحين سداد الغرامة، يجري بعدها إغلاق المخبز بشكل نهائي من منظومة الوزارة.

كما كلّف التموين بتكثيف المرور على المخابز للتأكد من التزامها بالأوزان وتطبيق مبادرة "حقك بالميزان" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع أقصى عقوبة قانونية.

جولة محافظ الوادي الجديد، فيتو

مسابقة “المخبز البلدي المثالي”

كانت أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، أمس الإثنين، عن إطلاقها مسابقة “المخبز البلدي المثالي” لشهر ديسمبر 2025، وذلك بالتعاون مع إدارة تموين الفرافرة، في إطار دعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الخبز المدعّم.

وأوضح اللواء أح مهندس ياسر كمال، رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، أن المسابقة تستهدف تقييم أداء المخابز البلدية على مستوى المركز والمدينة، عبر تشكيل لجان مختصة تجري مرورًا مفاجئًا ودوريًا لمتابعة الالتزام بالمعايير المطلوبة وجودة الإنتاج والخدمة المقدمة للجمهور.

وأضاف ياسر، أن اللجان سوف تختار أفضل مخبز بلدي بنهاية الشهر، على أن جرى إعلان المخبز الأفضل في ختام شهر ديسمبر، وفقًا لنتائج التقييم الميداني، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الأجهزة التنفيذية والتموينية بالفرافرة لتحسين مستوى الإنتاج داخل المخابز، وتحفيز المنافسة الإيجابية بين العاملين بها، بما ينعكس على جودة رغيف الخبز وتوافره بصورة منتظمة وأساليب خدمة أكثر انضباطًا للمواطنين.

جولة محافظ الوادي الجديد، فيتو

جولة محافظ الوادي الجديد، فيتو

جولة محافظ الوادي الجديد، فيتو

