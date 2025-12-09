مصدر يكشف عن "كلمة السر" في استبعاد بلير من عضوية مجلس إدارة غزة

18 حجم الخط

كشف مصدر مطلع، عن سبب عدم رغبة المجموعة العربية والإسلامية بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في رئاسة اللجنة الإدارية الدولية لإدارة غزة أو المشاركة بها.

دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة

وقال المصدر بحسب سكاي نيوز عربية، الثلاثاء: إن المجموعة أبلغت الإدارة الأمريكية عدم رغبتها بمشاركة بلير جاءت بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية التي لا ترغب هي الأخرى بإشراك بلير لعدم وجود إجابات لديه حول دور السلطة في إدارة غزة وانسجام موقفه مع توجهات الحكومة الإسرائيلية.

وأكد المصدر أن الإدارة الأمريكية تعاطت بشكل إيجابي مع الرغبة العربية والإسلامية في عدم مشاركة بلير في المرحلة الثانية لخطة ترامب فيما يتعلق بإدارة غزة.

وقال المصدر: إن المجموعة تتمسك بأن تتبع اللجنة الإدارية الفلسطينية لغزة للحكومة الفلسطينية في رام الله.

انسحاب جيش الإحتلال الاسرائيلي

وأوضح أن الإدارة الأمريكية باتت على قناعة بضرورة وجود دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، وأن ذلك سيتم على مراحل بدء من إدارة المعابر وصولا إلى سيطرة على كامل القطاع بعد انسحاب جيش الإحتلال الاسرائيلي منه.

قائمة المرشحين لعضوية مجلس السلام الذي يخطط الرئيس الأمريكي

فيما كشفت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أزيح من قائمة المرشحين لعضوية مجلس السلام الذي يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامته في غزة، وذلك بعد اعتراض من عدة دول عربية وإسلامية.

وكان بلير الشخص الوحيد الذي اختير لعضوية المجلس، بعدما كشف ترامب عن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في نهاية سبتمبر، إذ وصفه بأنه "رجل طيب للغاية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.