الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
13 خرقا إسرائيليا جديدا فى اليوم الـ 60 لهدنة غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي،
قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار، وارتكبت خروقات جديدة لـ "هدنة غزة"؛ لا سيما عمليات نسف المنازل والمباني السكنية في مختلف مناطق القطاع المنكوب.

 عمليات نسف جديدة في حي الشجاعية

واستهدفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. بينما نفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف جديدة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية، صباح اليوم، النار بشكل كثيف، تزامنًا مع قصف مدفعي شرقي مدينة خانيونس.

قوات الاحتلال تفجر مدرعة مفخخة في شارع بغداد بحي الشجاعية

وبحسب وكالة سند للأنباء، فجرت قوات الاحتلال مدرعة مفخخة في شارع بغداد بحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة. بينما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المناطق الشرقية للمدينة. وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في عرض بحر خان يونس، جنوبي قطاع غزة. تزامنًا مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار بكثافة شرقي المدينة.

تحليق مُكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوبي قطاع غزة

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع. بالإضافة لتحليق مُكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوبي قطاع غزة.

قصف مدفعي شرقي مدينة خانيونس

والليلة الماضية، استشهدت، سيدة فلسطينية وأصيب آخرون، في استهدافات إسرائيلية بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

