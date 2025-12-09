الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
سياسة

30 دائرة في 10 محافظات، أين تجرى انتخابات مجلس النواب غدا؟

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025، فيتو
يبدأ غدا الأربعاء تصويت المصريين بالداخل، في انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات.

مواعيد التصويت في الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتهي فيه اليوم  تصويت المصريين في الخارج، على أن يستمر تصويت المصريين في الداخل يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

تفاصيل الدوائر الملغاة في انتخابات مجلس النواب 

وتجرى الانتخابات في 30 دائرة ملغاة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

تشمل الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ما يلي:

محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم).

محافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار).

محافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة).

محافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط).

محافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة).

محافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو).

محافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة).

محافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس).

محافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه).

محافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

موعد إعلان نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة 

ووفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى، يوم 18 ديسمبر الجاري، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بمحافظات المرحلة الأولى يوم 10 يناير 2026.

