منتخب السيدات يتوج بذهبية كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة السلة 3×3

الأولمبياد الخاص، توج منتخب الأولمبياد الخاص المصري للسيدات لكرة السلة الموحدة 3×3 بالميدالية الذهبية في نهائي المستوي الثاني بكأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 المقامة بمدينة سان خوان – ببورتوريكو وذلك بعد الفوز المستحق على المنتخب المغربي بنتيجة 7 – 6 في نهائي قوي ومثير حتى اللحظات الأخيرة.

وجاءت المباراة على مستوى عال من الندية إذ أظهرت لاعبات المنتخب المصري روح قتالية وتركيزا كبيرا في مواجهة منتخب المغرب، أحد أقوى المنتخبات المشاركة، وتمكنت بطلات مصر من حسم اللقاء بفضل الأداء الجماعي والتناغم بين لاعبات الأولمبياد الخاص المصري واللاعبات الشريكات في نموذج مشرف للدمج الرياضي.

ومن جانبه وجه المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري خالص التهاني للجهاز الفني والاداري ولاعبات بعثة المنتخب، مؤكدا أن هذا الإنجاز العالمي هو ثمرة عمل وجهد امتد لأشهر من الإعداد.

وقال "محمود ": إن ما قدمته لاعبات المنتخب اليوم هو صفحة جديدة تكتب بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية والأولمبياد الخاص المصري، الفريق أثبت أن الدمج ليس شعارا بل حقيقة نعيشها داخل الملعب، فلاعبات الأولمبياد الخاص وشريكاتهن لعبن كقلب واحد وإرادة واحدة، ونجحن في رفع اسم مصر على منصة التتويج العالمية،أشعر بالفخر بكل لاعبة وكل فرد داخل البعثة.

ووجهت البعثة المصرية برئاسة الاستاذ الدكتور باسم تهامي خالص الشكر والتقدير لكل الداعمين، وفي مقدمتهم مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري على الدعم الكبير والمساندة وتوفير كافة الامكانات المتاحة لنجاح مهمة البعثة، وكذلك الدعم الحكومي ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتسهيل ودعم اجراءات سفر البعثة المصرية.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأولمبياد الخاص المصري إلى أرض الوطن غدا الثلاثاء في تمام الساعة 7:00 صباحًا، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS986 عبر قاعة رقم 3 بالمطار الجديد.

