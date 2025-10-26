القومي للترجمة يقيم صالون "الترجمة وتحديات التقنية الحديثة" في دورته الأولى

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، صالونه الأول للترجمة تحت عنوان "الترجمة وتحديات التقنية الحديثة".

صالون الترجمة وتحديات التقنية الحديثة

يأتي هذا الصالون في إطار سعي الوزارة إلى دعم المترجمين والمهتمين بقضايا الترجمة، ومناقشة أثر التطورات التقنية على مستقبل هذا العمل الثقافي الرفيع، وتسليط الضوء على دور المترجم في العصر الرقمي، ومواكبة التطور التقني دون التفريط في جوهر الإبداع اللغوي والثقافي.



يهدف الصالون إلى خلق حوار مفتوح بين المترجمين والأكاديميين حول دور التكنولوجيا في تطوير أدوات الترجمة، وكيف يمكن للمترجم أن يواكب هذا التحول مع الحفاظ على البعد الإنساني والإبداعي للنصوص المترجمة.



يشارك في الصالون كلٍ من: الدكتور حسين محمود، وأحمد عبد اللطيف، ونسمة دياب، ويدير الحوار وليد عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة بحرم الأوبرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.