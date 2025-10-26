الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

القومي للترجمة يقيم صالون "الترجمة وتحديات التقنية الحديثة" في دورته الأولى

المركز القومي للترجمة،
المركز القومي للترجمة، فيتو

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، صالونه الأول للترجمة تحت عنوان "الترجمة وتحديات التقنية الحديثة".

صالون الترجمة وتحديات التقنية الحديثة

يأتي هذا الصالون في إطار سعي الوزارة إلى دعم المترجمين والمهتمين بقضايا الترجمة، ومناقشة أثر التطورات التقنية على مستقبل هذا العمل الثقافي الرفيع، وتسليط الضوء على دور المترجم في العصر الرقمي، ومواكبة التطور التقني دون التفريط في جوهر الإبداع اللغوي والثقافي.


يهدف الصالون إلى خلق حوار مفتوح بين المترجمين والأكاديميين حول دور التكنولوجيا في تطوير أدوات الترجمة، وكيف يمكن للمترجم أن يواكب هذا التحول مع الحفاظ على البعد الإنساني والإبداعي للنصوص المترجمة.


يشارك في الصالون كلٍ من: الدكتور حسين محمود، وأحمد عبد اللطيف، ونسمة دياب، ويدير الحوار وليد عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة بحرم الأوبرا.

أحمد عبد اللطيف القومي للترجمة المركز القومي للترجمة قاعة طه حسين

الجريدة الرسمية