الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

القومي للترجمة يصدر "تاريخ بني إسرائيل" لإرنست رينان في طبعة عربية جديدة قريبا

كتاب تاريخ بني إسرائيل،
كتاب تاريخ بني إسرائيل، فيتو

يستعد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، لإصدار الطبعة العربية من كتاب "تاريخ بني إسرائيل" للمفكر والمؤرخ والفيلسوف الفرنسي إرنست رينان، وترجمة داليا محمد السيد الطوخي، ورباب حمدي قنديل، أستاذتي الترجمة بكلية الألسن بجامعة عين شمس.

كتاب تاريخ بني إسرائيل 

يتناول الكتاب تاريخ بني إسرائيل منذ عصر الترحال وحتى مرحلة الاستقرار في بلاد كنعان، محللًا سمات العرق السامي واللغة العبرية، وتأثير نمط الحياة البدوية والحضارات القديمة على تكوين الفكر الديني لبني إسرائيل. 

 

كما يعرض لمسيرة الخروج من مصر، وتجليات الوحي في صحراء سيناء، وصولًا إلى تأسيس مملكة داوود كأول كيان سياسي لبني إسرائيل.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة وزارة الثقافة والمركز القومي للترجمة في تقديم أعمال فكرية وتاريخية كبرى تُثري المكتبة العربية وتفتح آفاقًا جديدة أمام القارئ العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتاب تاريخ بني إسرائيل القومي للترجمة المركز القومي للترجمة الدكتورة رشا صالح المفكر والمؤرخ والفيلسوف الفرنسي إرنست رينان

الأكثر قراءة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

مصرع 3 أشخاص بسبب انقلاب سيارة سوزوكي في مياه الرياح التوفيقي بطوخ

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

جماعات المصالح تتبوأ عرش البرلمان

بنك مصر يشارك في فعالية "اليوم العالمي للادخار" ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

المزيد
الجريدة الرسمية