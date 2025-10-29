القومي للترجمة يصدر "تاريخ بني إسرائيل" لإرنست رينان في طبعة عربية جديدة قريبا

يستعد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، لإصدار الطبعة العربية من كتاب "تاريخ بني إسرائيل" للمفكر والمؤرخ والفيلسوف الفرنسي إرنست رينان، وترجمة داليا محمد السيد الطوخي، ورباب حمدي قنديل، أستاذتي الترجمة بكلية الألسن بجامعة عين شمس.

كتاب تاريخ بني إسرائيل

يتناول الكتاب تاريخ بني إسرائيل منذ عصر الترحال وحتى مرحلة الاستقرار في بلاد كنعان، محللًا سمات العرق السامي واللغة العبرية، وتأثير نمط الحياة البدوية والحضارات القديمة على تكوين الفكر الديني لبني إسرائيل.

كما يعرض لمسيرة الخروج من مصر، وتجليات الوحي في صحراء سيناء، وصولًا إلى تأسيس مملكة داوود كأول كيان سياسي لبني إسرائيل.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة وزارة الثقافة والمركز القومي للترجمة في تقديم أعمال فكرية وتاريخية كبرى تُثري المكتبة العربية وتفتح آفاقًا جديدة أمام القارئ العربي.

