محافظ الدقهلية يتفقد انتظام العمل بمركز طب الأسرة بمحلة دمنة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، مركز طب الأسرة بمحلة دمنة، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتظام العمل داخل المنشآت الطبية بالمركز.

محافظ الدقهلية يتفقد انتظام العمل بمركز طب الأسرة

وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، واطلع على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما استمع إلى عدد من المواطنين، وشدد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللائقة، مؤكدًا أن صحة المواطن هي الأولوية القصوى.

استمرار التواجد الفعال للأطقم الطبية والتمريضية

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة استمرار التواجد الفعال لـ الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية خلال ساعات العمل الرسمية، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر جميع الأدوية الأساسية والحيوية للمرضى والمترددين، موضحًا أن رضا المواطن وتقديم أفضل خدمة له هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء.

خلال زيارته، تفقد المحافظ معمل الدم وغرفة الأشعة وعيادة الأسنان وقسم الاستقبال، واستمع مباشرة من المترددين عن مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة لهم، وأشاد المحافظ أثناء تفقده هذه الأقسام بالانضباط الوظيفي والتواجد الكامل للفريق الطبي والإداري، وبالتزامهم بارتداء الزي الرسمي الموحد.

استطلع آراء أولياء الأمور حول جودة الخدمة

كما تفقد المحافظ مكتب الصحة وغرفة الرائدات الصحيات، وأجرى حوارا معهم حول مدى استجابة المواطنين للبرامج والتوعية الصحية التي ينفذونها وعدد من الموضوعات التي تهمهم كمواطنين وعلى رأسها النظافة، كما تفقد عيادة الأطفال، واستطلع آراء أولياء الأمور حول جودة الخدمة ووقت الانتظار للحصول عليها، الذين أبدوا رضاءهم.

التقى المحافظ بأحد المترددين من كبار السن

وخلال الجولة، التقى المحافظ بأحد المترددين من كبار السن، الذي أشاد بدوره بتقديم المركز لكافة الخدمات الطبية من فحوصات وتحاليل ورسم قلب ضمن المبادرات الصحية، معربًا عن ارتياحه للخدمة المقدمة.

