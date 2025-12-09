وزير الكهرباء: نعمل على زيادة مشاركة الشركات البريطانية فى مجالات الطاقة

18 حجم الخط

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة الجديد لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة الجديدة.

لقاء وزير الكهرباء مع سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، موضحا أهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة أمام الشركات البريطانية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما بحث وزير الكهرباء مع السفير البريطاني بالقاهرة مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة، وغيرها من المشروعات فى اطار استراتيجية الطاقة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% فى عام 2040، موضحا أهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مشيرا إلى دور القطاع الخاص والاعتماد عليه فى مشروعات الطاقة المتجددة.



خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية

قال الدكتور محمود عصمت: إن الدولة لديها اهتمام خاص بـقطاع الكهرباء فى اطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى الثراء الكبير فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والعمل على تعظيم العوائد منها، موضحًا ان الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، وكذلك التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة.

وأكد وزير الكهرباء علي أهمية العمل على مواصلة التعاون مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات، وانطلاقا من برنامج العمل للتحول الطاقى وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة.

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة.

