5 نصائح من الكهرباء لتفادي التعرض للصدمات الكهربائية وقت سقوط الأمطار

شهدت العديد من محافظات الجمهورية، تساقطا للأمطار الغزيرة والمتوسطة، وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء.

انخفاض درجات الحرارة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وأن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تشهد انخفاضات، وأن العظمى تسجل بين الـ 19 لـ 20 درجة.

وأوضح الدكتور محمود القياتي، أن البلاد خلال فترة الليل تشهد أيضًا انخفاضات كبيرة، على المحافظات، وأن هناك بعض نسمات الرياح التي تجعل المواطنين يشعرون بأن هناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.

نصائح الكهرباء للحماية من الصدمات الكهربائية تزامنا مع سقوط الأمطار



وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء، تزامنا مع سقوط الأمطار، وذلك في إطار خطة الجهاز لنشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب، وتفادي التعرض للصدمات الكهربائية.

ـ الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

ـ إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

ـ الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

ـ يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

