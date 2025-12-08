الإثنين 08 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزارة الكهرباء تبحث الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضية

لقاء وزير الكهرباء
لقاء وزير الكهرباء مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، فيتو
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حريص على دعم التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية فى مختلف المجالات، سيما مع هيئة المواد النووية فى موضوع الخامات الأرضيّة والمواد والعناصر والمعادن الاقتصادية، مؤكدا استمرار العمل فى إطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأسعار مناسبة.

بحث العلاقات المصرية الكورية 

وخلال لقائه مع السفير كيم يونغ هيون سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، أكد وزير الكهرباء على التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وحرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال، موضحا استمرار التعاون مع الجانب الكوري وجذب الشركات الكورية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين حيث تم تدريب عددا من المهندسين المصرين في كوريا في العديد من المجالات والتي من بينها: الطاقة النظيفة، هندسة القوى، قراءة العدادات عن بعد، إدارة صيانة وتشغيل المحطات الحرارية، مشيرًا إلى أهمية هذه البرامج التدريبية فى اطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة، وتقليل الفقد  فى اطار استراتيجية عمل الوزارة، وكذلك برامج تنمية المهارات وبناء القدرات ونقل الخبرات.

تعدين واستخلاص واستخدام المواد والعناصر الارضية الحرجة

وتناول اللقاء إمكانية التعاون فى مجالات تعدين واستخلاص واستخدام المواد والعناصر الارضيّة الحرجة، والاستفادة من التكنولوجيا التى تمتلكها الشركات الكورية فى هذا المجال، وكذلك التواصل مع عدد من الشركات المعنية للتباحث فى الموضوع ودعم التعاون فى هذا المجال فى اطار العلاقات المتميزة والممتدة بين البلدين.

وأوضح الدكتور محمود عصمت عددا من المشروعات التي شاركت في تنفيذها الشركات الكوريا والتي تتمثل في مشروع تطوير نظام التوزيع بشركة شمال القاهرة والذى تم بموجبه إنشاء نظام توزيع عالى الكفاءة بعدد من المناطق التابعة للشركة وبناء قدرات المختصين بمشاركة الخبرات الكورية في تحسين نظام التوزيع وخفض الفقد، ومشروع تركيب نظام القراءة عن بعد بإستخدام العدادات الالكترونية ونظام الاتصالات GPRS في المناطق الصناعية بعدد من المدن، وكذلك تنفيذ بعض محطات التوليد، وأن الوزارة تدعم التعاون وزيادة مساهمة الشركات الكورية فى فى مختلف مجالات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أشاد كيم يونغ هيون سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مؤكدا على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع مزيد من المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة بمصر، مشيرا إلى أهمية التعاون فى مجال الخامات والمواد الأرضيّة النادرة وغيرها من المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية.

