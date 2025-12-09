الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

ريهام عبد الغفور ضيفة "فضفضت أوي" غدا

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور ومعتز التوني، فيتو
تحل الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج "فضفضت أوي"، الذي يقدمه المخرج معتز التوني، على منصة Watch it الرقمية، غدًا الأربعاء، وسيحمل اللقاء مقتطفات وأحداث طريفة وكوميدية من حياة ريهام.

وأرفق حساب منصة Watch It على فيس بوك مع الصورة تعليق: “الكلام هيحلو مع ضيفة الحلقة الجديدة الجميلة ريهام عبدالغفور”.

برنامج فضفضت أوي

و"فضفضت أوي" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

كما يعد برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية،،وهو مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد.

بالاضافة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

