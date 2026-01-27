الأربعاء 28 يناير 2026
أستاذ نظم ذكية: الألعاب الإلكترونية تغذي العدوانية لدى الأطفال

أكدت الدكتورة غادة عامر، أستاذ هندسة النظم الذكية بجامعة بنها وخبيرة الذكاء الاصطناعي، أن التعرض المكثف للتنمر الإلكتروني يتسبب في إصابة الأطفال بحالات من الاكتئاب والقلق الشديد، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة باتت منتشرة بشكل كبير عبر المنصات الرقمية.

وأوضحت غادة عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التأثيرات السلوكية للمحتوى الإلكتروني العنيف قد تدفع بعض الأطفال إلى ارتكاب جرائم، لافتة إلى أن مشاهدة مشاهد العنف المتكرر تسهّل لديهم تقبّل القتل والسلوكيات العدوانية، خاصة مع وجود ألعاب إلكترونية تعزز من القدرة على ممارسة العنف.

وشددت غادة عامر، على أن الإدمان الإلكتروني يمثل خطرًا متزايدًا، حيث قد يقود بعض الأطفال إلى السرقة نتيجة الانخراط في ألعاب المراهنات، مؤكدة أن للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مشكلات متعددة تؤثر سلبًا على سلوكيات الأطفال ونموهم النفسي.

وأكدت غادة عامر، أن استخدام الهاتف المحمول للأطفال يجب أن يكون في أضيق الحدود، مع أهمية تفعيل الرقابة الأبوية لمتابعة طبيعة المحتوى الذي يتعرض له الطفل، موضحة أنه لا يمكن منع الطفل نهائيًا من استخدام الهاتف المحمول، لكن من الضروري تقليل مدة الاستخدام وتنظيمه.

وأشارت غادة عامر، إلى أن بعض الدول بدأت في اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه المخاطر، لافتة إلى أن أستراليا قررت منع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة.

