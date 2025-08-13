الأربعاء 13 أغسطس 2025
محافظ دمياط يتفقد أعمال تطوير ورصف الشارع الحربي

محافظ دمياط بتفقد
محافظ دمياط بتفقد الشارع الحربي.. ڤيتو

استكمل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولته الميدانية اليوم الأربعاء، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، بتفقد الشارع الحربي بمدينة دمياط، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وأعمال الرصف الجارية.

حضور قيادات التنفيذ

شارك في الجولة المهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق والنقل، وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تفاصيل المشروع

يأتي تطوير الشارع الحربي ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وينفذ بواسطة شركة المقاولون العرب، بطول 900 متر بداية من مستشفى دمياط التخصصي وحتى تقاطع طريق عزبة اللحم، وبمتوسط عرض 9 أمتار لكل اتجاه، بالإضافة إلى تنفيذ أرصفة جانبية وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار.

 

محافظ دمياط يتابع اعمال الرصف  بالشارع الحربي.. ڤيتو
محافظ دمياط يتابع اعمال الرصف  بالشارع الحربي.. ڤيتو

 

 

تقدم الأعمال وتنفيذ المواصفات الفنية

اطلع المحافظ على ما تم إنجازه، حيث تم الانتهاء من طبقة الأساس والطبقة السطحية بحارة المستشفى، فيما يجري تنفيذ الطبقة السطحية بالحارة الأخرى بعد الانتهاء من أعمال السن.
وشدد "الشهابي" على سرعة الانتهاء من الأعمال، مع الالتزام التام بالمواصفات الفنية المحددة.

