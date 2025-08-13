محافظ دمياط يتفقد أعمال تطوير ورصف الشارع الحربي

استكمل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولته الميدانية اليوم الأربعاء، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، بتفقد الشارع الحربي بمدينة دمياط، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وأعمال الرصف الجارية.

حضور قيادات التنفيذ

شارك في الجولة المهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق والنقل، وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تفاصيل المشروع

يأتي تطوير الشارع الحربي ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وينفذ بواسطة شركة المقاولون العرب، بطول 900 متر بداية من مستشفى دمياط التخصصي وحتى تقاطع طريق عزبة اللحم، وبمتوسط عرض 9 أمتار لكل اتجاه، بالإضافة إلى تنفيذ أرصفة جانبية وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار.

محافظ دمياط يتابع اعمال الرصف بالشارع الحربي.. ڤيتو

تقدم الأعمال وتنفيذ المواصفات الفنية

اطلع المحافظ على ما تم إنجازه، حيث تم الانتهاء من طبقة الأساس والطبقة السطحية بحارة المستشفى، فيما يجري تنفيذ الطبقة السطحية بالحارة الأخرى بعد الانتهاء من أعمال السن.

وشدد "الشهابي" على سرعة الانتهاء من الأعمال، مع الالتزام التام بالمواصفات الفنية المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.