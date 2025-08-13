محافظ دمياط يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بعدد من المراكز

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، أعمال الرصف والصيانة الجارية بعدد من الطرق والمشروعات في المحافظة.

رافقته خلالها الجولة التفقدية، المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وذلك تزامنا مع انطلاق أكبر عملية لرد الشيء لأصله بالمحافظة، بتنفيذ مديرية الطرق والنقل.

وشهدت الجولة حضور المهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق، والأستاذ سمير عتريس رئيس مركز ومدينة دمياط، والعميد هاني عبد القوي رئيس مركز ومدينة كفر سعد، والأستاذ محمد محجوب رئيس مركز ومدينة فارسكور.

تفقد طريق كفر شحاتة

استهل المحافظ جولته بتفقد طريق كفر شحاتة بطول 8.4 كم وعرض 6 أمتار، والذي انتهت به أعمال المرافق ضمن مبادرة "حياة كريمة". وأوضح المحافظ أن الأعمال الجارية تشمل رصف القطاعات المتهالكة بكامل عرض الطريق، وترميم المسارات التي تحتاج إلى صيانة فقط، بعد الانتهاء من القطع والتسوية وبدء تنفيذ طبقة الأساس.

ووجّه المحافظ مديرية الطرق بتوسعة الطريق لضمان انسيابية الحركة المرورية في الاتجاهين.

طريق العزازمة – عزبة الجندي

تابع المحافظ أعمال الرصف بطريق العزازمة – عزبة الجندي بطول 5 كم وعرض متوسط 5.5 متر، والذي تم به تنفيذ مشروع الصرف الصحي الممول من البنك الدولي. وأكد المحافظ أهمية استكمال أعمال الرصف بطول الطريق من طريق 191 حتى مدخل فارسكور، مع التنسيق مع هيئة الطرق لتوسعة المدخل، نظرًا لأهمية الطريق الذي يخدم تجمعات قروية ويسهم في تحقيق معدلات أمان مرتفعة وتلبية مطالب الأهالي.

طريق الغوابين – العطوي

شملت الجولة أيضًا متابعة أعمال رد الشيء لأصله بطريق الغوابين – العطوي بطول 900 متر وعرض متوسط 5.5 متر، والذي انتهت به مشروعات الصرف الصحي، ويجري حاليًا رصفه بكامل العرض.

محافظ دمياط يتابع مشروعات الرصف

تطوير شوارع نافع ووزير بمدينة دمياط

في مدينة دمياط، تفقد المحافظ أعمال التطوير بشارعي نافع ووزير وتفرعاتهما بطول 800 متر، حيث يتم ترميم مسار الكهرباء باستخدام السن والأسفلت البارد، في أول تطبيق لهذه التقنية بالمحافظة، إلى جانب رصف قطاعات من شارع وزير بالأسفلت الساخن بكامل العرض.

رفع المخلفات بطريق كفر سعد

وخلال مروره بطريق كفر سعد، تابع المحافظ أعمال رفع المخلفات وتسوية طبان ترعة البلامون، في إطار تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرق.



