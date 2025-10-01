الأربعاء 01 أكتوبر 2025
سفير ألمانيا بالقاهرة يشيد بالعلاقات الثنائية مع مصر ويصف الوضع في غزة بـ"جحيم على الأرض"

سفير ألمانيا بالقاهرة،
سفير ألمانيا بالقاهرة، فيتو

أشاد السفير الألماني بالقاهرة، يورجن شولتس، في كلمته خلال الاحتفال بالعيد الوطني بالعلاقات المصرية الألمانية وذلك في احتفال إقامته السفارة بمناسبة عيد الوحدة الألمانية.

وشدد سفير ألمانيا بالقاهرة على اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر خلال احتفال يوم الوحدة الألمانية.

كما أشار إلى أن زيارة الرئيس الألماني وعدد من ممثلي الحكومة الألمانية إلى مصر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية تؤكد قوة العلاقة بين مصر وألمانيا وودية قائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة والتقدير المتبادل.

وسلط السفير الألماني بالقاهرة الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة، قائلًا: في هذا اليوم الذي نحتفل فيه نتذكر جميع الأشخاص الذين لا يستطيعون العيش في سلام وحرية، وبالطبع في المقام الأول والأهم الأشخاص في الشرق الأوسط الذين يتعرضون حاليًا من الكثير من الألم والمعاناة.

وقال إن الوضع في غزة على وجه الخصوص يملئنا بالحزن ويجعنا عاجزين عن الكلام ومذهولين.


فما يحدث في غزة هو "جحيم على الأرض" و"كابوس إنساني"، ونحن نقدر الدور المسؤول والبناء والحكيم الذي تلعبه مصر البلد المضيف لنا، في هذا السياق.

وأردف: "بطبيعة الحال ينظر كل منا إلى هذا الصراع من منظوره الخاص وأؤكد لكم أن ألمانيا تستخدم جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة لها للمساهمة في التوصل إلى حل وإنهاء المعاناة التي لا حد لها التي يعيشها الناس.

