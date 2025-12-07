الأحد 07 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل مش مهم الاسم على منصة شاهد

معتصم النهار، فيتو
معتصم النهار، فيتو
وفرت منصة شاهد في الساعات الأولى من اليوم الأحد أول حلقتين من مسلسل مش مهم الاسم، الذي ينتمي لأعمال الدراما الاجتماعية المشوقة، في خطوة تستهدف إتاحة بداية قوية ومن ثم انطلاق عرض الحلقات تباعًا. 

ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بهذا العمل الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم معتصم النهار. 

مواعيد عرض مسلسل مش مهم الاسم

وبعد بدء عرض مسلسل مش مهم الاسم على شاهد VIP اعتبارًا من اليوم 7 ديسمبر بطرح حلقتين معًا، سوف تستكمل المنصة عرض الحلقات بواقع حلقة واحدة يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر 12 صباحًا بتوقيت السعودية.

أبطال مسلسل "مش مهم الاسم"

ومسلسل "مش مهم الاسم" هو عمل رومانسي ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من ١٥ حلقة، وهو من إخراج ليال راجحة ومن تأليف كلوديا مرشليان وورشة الصباح للكتابة، ويشارك في المسلسل إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار والفنانة الشابة أندريا طايع عدد من النجوم على رأسهم رودريج سليمان ورولا بقسماتي وبياريت قطريب وإلياس الزايك.

الفنانة أندريا طايع

وكانت منصة شاهد قد طرحت إعلانًا تشويقيًا  لمسلسل "مش مهم الاسم"، قبل بدء عرض العمل، وأثار هذا الإعلان تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور فنانة شابة تشارك في بطولة العمل أمام النجم معتصم النهار، مما دفع الكثير من المشاهدين للتساؤل عنها.

وهذه الفنانة الشابة هي الفنانة الأردنية أندريا طايع التي تتعاون مع معتصم النهار في بطولة هذا العمل الجديد، وتعد أندريا واحدة من الوجوه الصاعدة في الدراما العربية، حيث نجحت في لفت الأنظار منذ ظهورها الأول.

وأندريا هي فنانة من الأردن ولدت عام 2001 في عمان، بدأت مشوارها الفني من خلال المسرح أثناء دراستها، وكانت انطلاقتها الحقيقية عبر مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" حيث جسدت شخصية مريم في الموسم الأول، وظهرت كضيفة شرف في الموسم الثاني، أما مشاركاتها السينمائية فتقتصر فقط على فيلم Mond وهو عمل من إنتاج النمسا إنتاج العام الماضي 2024.

ويعد مسلسل مش مهم الاسم هو الخطوة الثانية لأندريا في عالم الدراما التليفزيونية بعد مدرسة الروابي للبنات، ومن المتوقع لها أن تلفت الأنظار خاصة أنها تشارك بدور البطولة أمام فنان كمعتصم النهار.

