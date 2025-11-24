الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

النيابة تعثر على مقاطع إباحية على هواتف متهمين في قضية هتك عرض أطفال السلام

هتك عرض، فيتو
هتك عرض، فيتو
فرغت نيابة شرق القاهرة الكلية محتويات هاتفين محمولين خاصين باثنين من المتهمين بهتك عرض عدد من الاطفال داخل مدرسة في السلام.

وتبين احتواء الهواتف على أدلة رقمية تؤكد شغف المتهمين بالأفلام الإباحية والانحرافات الجنسية.   

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات الخطف المقترن بجريمة هتك العرض، وحيازة أدوات وسلاح تستخدم في تهديد الصغار، والاعتداء على أطفال داخل مؤسسة تعليمية.

ووجه أهالي الضحايا اتهاما للمقبوض عليهم بهتك عرض أطفالهم وأخذهم إلى مكان بعيد لتنفيذ جريمتهم، مشيرين إلى أن أبناءهم أخبروهم بتفاصيل ما حدث وأن الجناة كانوا يأخذونهم إلى مخزن مظلم وبعيد ثم يفعلون بهم أفعالا مشينة.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من الضحايا وأكدوا أن المتهمين كانوا يستدرجونهم إلى غرفة تستخدم كمخزن ملاصقة لغرفة السائقين، ثم يعتدون عليهم ويهددونهم بأدوات حادة "سكين" لمنعهم من الإبلاغ عن أفعالهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من أولياء أمور عدد من الأطفال يتهمون بعض العاملين بمدرسة خاصة بالتحرش بأبنائهم.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة.

نيابة شرق القاهرة الكلية السلام هتك عرض أطفال في السلام

الجريدة الرسمية