6 غارات أمريكية تستهدف محافظة مأرب  شمال اليمن

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الطائرات الأمريكية شنت 6 غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

غارات أمريكية على اليمن

وأمس الجمعة، شنت الطائرات الأمريكية، 4 غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في ميناء رأس عيسى النفطي، بمحافظة الحديدة.

وتأتي هذه الغارات على الحديدة، بعد ساعات من غارات أمريكية أخرى طالت العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة والجوف.

وفي وقت سابق، شنت المقاتلات الأمريكية، سلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محافظتي صعدة والجوف شمال اليمن.

وكانت الضربات استهدفت بشكل مكثف ثكنات ومخابئ ومستودعات أسلحة وذخائر في محيط مدينة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين ومركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

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