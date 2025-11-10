الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن

غارات جوية أمريكية،
غارات جوية أمريكية، فيتو
18 حجم الخط

شنت طائرات مسيّرة يُعتقد أنها أمريكية، غارتين متتاليتين على مواقع يُشتبه انتمائها لتنظيم “القاعدة” في بلدة خُوْرة بمديرية مرْخة السُّفلى شرقي محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر، إن الغارتين وقعتا بفاصل زمني قصير، وأسفرتا عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم قيادات ميدانية في التنظيم، إضافة إلى تدمير آليات ومواقع يُعتقد أن عناصر القاعدة كانوا يستخدمونها.

وبحسب المصادر، فإن دوي الانفجارات سُمِع في مناطق مجاورة، وشوهدت ألسنة لهب تتصاعد من المواقع المستهدفة قبل أن تخمد لاحقا، وفق شهود عيان.

وتقع بلدة خُوْرة على بُعد نحو 120 كيلومترًا من مركز محافظة شبوة، وتتاخم حدود محافظة البيضاء، وتُعرف بطبيعتها الجبلية الوعرة التي جعلت بعض مناطقها ملاذا لعناصر التنظيم.

وشهدت المنطقة توترًا أمنيًّا عقب الغارات، مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة وتحركات محدودة لمسلحين في محيط المواقع المستهدفة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتعد محافظة شبوة من أبرز مناطق نشاط تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، وتشهد بين الحين والآخر غارات وعمليات ميدانية تستهدف عناصر التنظيم في المناطق الجبلية الوعرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليمن محافظة شبوة تنظيم القاعدة

مواد متعلقة

السفير الروسي: اليمن يعاني أزمة إنسانية حادة و17 مليون نسمة بحاجة للطعام والماء

وزير الطيران المدني يشهد حفل تخرج طلبة المراقبة الجوية من اليمن

أمبري للأمن البحري: انفجار غامض بناقلة نفط تحمل علم الكاميرون قبالة سواحل اليمن

أمبري للأمن البحري تسجل وقوع حادثة قبالة سواحل أحور في اليمن

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي

نقيب الأطباء بعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية: لا عقوبات حبس بعد اليوم

جولات تفقدية لمديري أمن الجيزة لعمليات تأمين انتخابات مجلس النواب

تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

ما هي متلازمة العضلة الكمثرية وأعراضها وأسباب الإصابة بها؟

وليد صلاح الدين: الأهلي يتجه للتفاوض حول تجديد عقود 6 لاعبين

معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر

وزير المالية يكلف عادل حسين بتسيير أعمال مدير عام جمرك رفح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى أعلى المناصب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads