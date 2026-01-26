تدريب الأعضاء على الصياغة التشريعية والتابلت في ثاني أيام دورة مجلس النواب

18 حجم الخط

واصل مجلس النواب، فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء الفصل التشريعي الثالث من العاصمة الجديدة، لليوم الثاني على التوالي.

تدريب أعضاء مجلس النواب على الصياغة التشريعية

وشهدت الدورة التدريبية اليوم، محاضرات بشأن الصياغة التشريعية، قدمها المستشار محمد نشأت، المستشار محمد حسن، والمستشار علاء رمضان، نواب رئيس مجلس الدولة.

آليات التواصل التكنولوجي في تدريب أعضاء مجلس النواب

كما تضمنت الدورة التدريبية، آليات التواصل التكنولوجي والرقمي، من خلال التدريب على التابلت الذي تسلمه كل عضو بمجلس النواب.

شارك في فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب في العاصمة الجديدة، المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس.

محاضرات لأعضاء مجلس النواب عن الدور الرقابي والتشريعي

وشهد اليوم الأول تقديم محاضرات عن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، قدمها عدد من المستشارين بمجلس الدولة.

وكان من بين المحاضرين المستشار محمد أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، المستشار مصطفى أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مركز الدراسات القضائية، المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علاء رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة.

تدريب أعضاء البرلمان الجديد بمقر مجلس النواب

جدير بالذكر، أن أعضاء مجلس النواب، يختتمون التدريب في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب يومي الأربعاء 28 يناير، الخميس 29 يناير.

انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب من الأكاديمية الوطنية للتدريب

جدير بالذكر، أن الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026، بدأت من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

توجيهات حزبية لأعضاء مجلس النواب للاستفادة من الدورة التدريبية

وتقوم الأحزاب السياسية، بالتنسيق مع أعضائها بضوابط الالتزام بالحضور في الدورة التدريبية، لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي، وعدم التغيب إلا في حالة الضرورة القصوى مع الإخطار بذلك.

وتتضمن الدورة التدريبية، تعريف أعضاء مجلس النواب الجدد بالدور الرقابي والتشريعي بمجلس النواب، وروابط الحديث في الجلسات العامة، وكذلك اللجان النوعية، فضلا عن استخدام الأدوات الرقابية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.