الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تدريب الأعضاء على الصياغة التشريعية والتابلت في ثاني أيام دورة مجلس النواب

فعاليات الدورة التدريبية
فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب
18 حجم الخط

واصل مجلس النواب، فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء الفصل التشريعي الثالث من العاصمة الجديدة، لليوم الثاني على التوالي.

تدريب أعضاء مجلس النواب على الصياغة التشريعية 

وشهدت الدورة التدريبية اليوم، محاضرات بشأن الصياغة التشريعية، قدمها المستشار محمد نشأت، المستشار محمد حسن، والمستشار علاء رمضان، نواب رئيس مجلس الدولة.

آليات التواصل التكنولوجي في تدريب أعضاء مجلس النواب 

كما تضمنت الدورة التدريبية، آليات التواصل التكنولوجي والرقمي، من خلال التدريب على التابلت الذي تسلمه كل عضو بمجلس النواب.

شارك في فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب في العاصمة الجديدة، المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس.

محاضرات لأعضاء مجلس النواب عن الدور الرقابي والتشريعي 

وشهد اليوم الأول تقديم محاضرات عن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، قدمها عدد من المستشارين بمجلس الدولة.

وكان من بين المحاضرين المستشار محمد أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، المستشار مصطفى أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مركز الدراسات القضائية، المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علاء رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة.

تدريب أعضاء البرلمان الجديد بمقر مجلس النواب 

جدير بالذكر، أن أعضاء مجلس النواب، يختتمون التدريب في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب يومي الأربعاء 28 يناير، الخميس 29 يناير.

انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب من الأكاديمية الوطنية للتدريب 

جدير بالذكر، أن الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026، بدأت من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

توجيهات حزبية لأعضاء مجلس النواب للاستفادة من الدورة التدريبية 

وتقوم الأحزاب السياسية، بالتنسيق مع أعضائها بضوابط الالتزام بالحضور في الدورة التدريبية، لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي، وعدم التغيب إلا في حالة الضرورة القصوى مع الإخطار بذلك. 

وتتضمن الدورة التدريبية، تعريف أعضاء مجلس النواب الجدد بالدور الرقابي والتشريعي بمجلس النواب، وروابط الحديث في الجلسات العامة، وكذلك اللجان النوعية، فضلا عن استخدام الأدوات الرقابية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب الدورة التدريبية العاصمة الجديدة البرلمان

مواد متعلقة

هشام بدوي يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، تعرف على التفاصيل

النواب يعتزم إعداد تشريع ينظم ضوابط استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

ياميش رمضان 2026 “لمن استطاع إليه سبيلا”.. كيلو الفستق بـ 1600 والبندق 1400 جنيه.. وهذه أسعار التين المجفف والزبيب

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة (صور)

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

تدريب الأعضاء على الصياغة التشريعية والتابلت في ثاني أيام دورة مجلس النواب

خدمات

المزيد

سعر الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

الصاج يبدأ من 15 جنيها، أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الإثنين 26-1-2026

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

125.03 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية