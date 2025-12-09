الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
رياضة

الحبسي: عصام الحضري أفضل حراس مصر عبر التاريخ وشناوي "الأهلي" من بعده

عصام الحضري، فيتو
عصام الحضري، فيتو
أشاد النجم العماني علي الحبسي، الحارس السابق لفريقي بولتون واندررز وويجان أتلتيك وأحد أبرز العلامات المضيئة في تاريخ الكرة العربية والخليجية بالملاعب الإنجليزية، بتاريخ حراسة المرمى في مصر، معلنًا ترتيبه لأفضل الحراس عبر التاريخ.

 

ووضع الحبسي خلال حواره مع الإعلامي جمال الغندور لبرنامج ستاد المحور عصام الحضري، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، في المرتبة الأولى كأفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يمثل علامة فارقة بمسيرته وإنجازاته وجاء محمد الشناوي، حارس الأهلي الحالي، في المركز الثاني، بينما اختار من الجيل القديم أحمد شوبير في المرتبة الثالثة.

وعلى مستوى الحراس الأجانب، فضل الحبسي كلًّا من البلجيكي تيبو كورتوا، والهولندي إدوين فان در سار، والإيطالي جانلويجي بوفون، معتبرًا إياهم نماذج مبهرة في حراسة المرمى العالمية.

وفي اختياراته الخليجية، وضع السعودي محمد الدعيع في المقدمة، ثم البحريني حمود سلطان، والكويتي أحمد الطرابلسي ضمن قائمة أبرز الحراس الذين مرُّوا على الكرة الخليجية.

 

كأس العرب

أما بالنسبة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر، فقد اختار الحبسي حارس عمان إبراهيم المخيني، مؤكدًا أنه يقدم مستوى مميزًا خلال البطولة.

