فوائد الشاي الأخضر، يحمي من الأمراض المزمنة والسرطان وينقص الوزن

فوائد الشاى الأخضر، الشاى الأخضر من المشروبات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم فهو نوع من أنواع الشاى ومهم جدا فى إنقاص الوزن.

وفوائد الشاى الأخضر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر من أشهر المشروبات الصحية التي يستهلكها البشر حول العالم منذ آلاف السنين، ويشتهر بفوائده المتعددة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات الطبيعية المفيدة للجسم.

فوائد الشاى الأخضر

فوائد الشاي الأخضر للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الشاى الأخضر للصحة:-

الشاي الأخضر يحتوي على مركبات البوليفينولات مثل الكاتيكينات، وهي مواد طبيعية تحارب الجذور الحرة، مما يساهم في حماية خلايا الجسم من التلف ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

شرب الشاي الأخضر بانتظام يساعد في تحسين صحة القلب من خلال خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والجلطات.

أثبتت الدراسات أن الشاي الأخضر يزيد من معدل حرق الدهون ويحسن عملية التمثيل الغذائي، مما يجعله مشروب مثالي للأشخاص الراغبين في فقدان الوزن، خاصة عند تناوله قبل ممارسة الرياضة.

يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين الذي يحفز النشاط الذهني ويحسن التركيز والذاكرة، ويحتوي أيضا على الأحماض الأمينية التي تساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج.

قد يساهم في الوقاية من أمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر والباركنسون.

بفضل مضادات الأكسدة القوية الموجودة فيه، وخاصة الكاتيكينات، يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في تقليل نمو الخلايا السرطانية، والوقاية من سرطان الثدي، البروستاتا، والقولون.

الشاي الأخضر يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا تمنع نمو الجراثيم المسببة لرائحة الفم الكريهة والتسوس، كما يقلل من التهابات اللثة.

يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخات، وقد يخفف من أعراض القولون العصبي بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات.

المركبات الطبيعية والفيتامينات الموجودة في الشاي الأخضر، مثل فيتامين C والبوليفينولات، تساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى الفيروسية والبكتيرية.

يحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

يقلل من ظهور حب الشباب والالتهابات الجلدية.

يؤخر علامات الشيخوخة مثل التجاعيد بفضل محتواه من مضادات الأكسدة.

يساعد الشاي الأخضر في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستوى السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به.

نصائح لاستهلاك الشاي الأخضر

وتابع، أنه لتناول الشاى الأخضر بآمان، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

يفضل شرب 2 إلى 3 أكواب يوميا للحصول على فوائده.

يجب عدم الإفراط في تناوله لتجنب الأرق أو زيادة ضربات القلب بسبب الكافيين.

يفضل تناوله بعيدا عن وجبات الطعام لعدم التأثير على امتصاص الحديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.