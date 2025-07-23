فوائد الشاى الأخضر، يحسن المزاج وينقص الوزن ويعزز من جمالك

فوائد الشاى الأخضر، الشاى الأخضر من أنواع الشاى الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم خاصة دول شرق آسيا، واشتهر بفاعليته فى مجال التخسيس.

وفوائد الشاى الأخضر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر من أقدم المشروبات التي استخدمت في الطب التقليدي الصيني والياباني، ولا يزال حتى اليوم يحظى بشعبية واسعة في أنحاء العالم بفضل فوائده الصحية العديدة وطعمه المميز، ويتم استخلاص الشاي الأخضر من أوراق نبات الكاميليا، ويتم تصنيعه عن طريق التبخير والتجفيف دون تخمير، مما يحافظ على مكوناته الفعالة.

فوائد الشاى الأخضر

فوائد الشاى الأخضر للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الشاى الأخضر التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الكاتيشين، والتي تعد من أقوى مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من تلف الخلايا، مما يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة.

يساعد الشاي الأخضر في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول الجيد، كما يساهم في خفض ضغط الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويزيد من معدل حرق الدهون، خاصة أثناء ممارسة التمارين، كما أنه يقلل الشهية، مما يجعله فعال في أنظمة الرجيم.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يقي من أضرار أشعة الشمس عند استخدامه موضعيا، ويساعد أيضا في علاج حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات.

استخدام الشاي الأخضر كمكون في أقنعة الوجه أو كماء تونر طبيعي يساعد على تقليل الالتهابات والاحمرار وتهدئة البشرة المتهيجة.

يعتقد أن الشاي الأخضر يعزز نمو الشعر ويقلل من تساقطه من خلال تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس وتوفير مضادات الأكسدة التي تغذي بصيلات الشعر.

يمكن استخدام أكياس الشاي الأخضر المبردة على منطقة تحت العين لتقليل الانتفاخ والهالات السوداء بفضل تأثيره القابض والمبرد.

يحتوي الشاي الأخضر على كمية معتدلة من الكافيين، والذي يعزز الانتباه واليقظة، كما يحتوي على الحمض الأميني الذي يحسن المزاج والتركيز ويقلل من التوتر، مما يجعله مشروب منشط بدون أعراض جانبية مثل القهوة.

مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي، والبروستاتا، والقولون، عبر تقليل نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشارها.

يعزز الشاي الأخضر مناعة الجسم ضد العدوى والأمراض، ويساهم في محاربة البكتيريا والفيروسات، مثل فيروس الإنفلونزا، بفضل خصائصه المضادة للميكروبات.

يساعد في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني أو للوقاية منه.

يساهم الشاي الأخضر في تقليل نمو البكتيريا في الفم، ويحد من احتمالية الإصابة بتسوس الأسنان والتهابات اللثة، كما يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

شروط تناول الشاى الأخضر

وتابعت، أنه لا يفضل الإفراط في تناول الشاي الأخضر أكثر من 3 إلى 4 أكواب يوميا لأنه قد يسبب الأرق أو اضطرابات في المعدة بسبب الكافيين، وقد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل مميعات الدم، لذا يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام إن كنت تتناول أدوية، ولا ينصح بتناوله على معدة فارغة لأنه قد يؤدي إلى حموضة أو تهيج في المعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.