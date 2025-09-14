مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، أمام الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، برئاسة المستشار حمدي الحلفاوي، التى تنظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار سحب أرض نادى الزمالك بمدينة 6 أكتوبر: “إن السر في قرار سحب الأرض هو ما ورد في العقد من تخصيصها لبناء نادي للأعضاء واستاد للجماهير، وليس اقتطاع 30 فدان لبناء مساكن فاخرة وبيعها”.

وتابع: “سبب الإلغاء انهم مبنوش طوبة في النادي أو في الاستاد على مدار عامين”.

وكان مرتضى منصور قال فور وصوله للمحكمة، إنه جاء اليوم لحضور نظر الطعن المقام ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض نادي الزمالك، ورد على من يدعي أنه سبب سحب الأرض قائلا: “إزاي أكون أنا السبب في سحب الأرض ودلوقتي هكون متواجد في المحكمة عشان أرجعها؟!. كان من المفترض تواجد شخص ممثل عن مجلس إدارة نادي الزمالك لحضور جلسة الطعن خاصة أن أزمة سحب الأرض جاءت في عهد مجلس الإدارة الحالي، وليس في المجلس السابق”.

وطالب مرتضى منصور في طعنه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، والتي خصصتها الدولة لبناء فرع جديد لأعضاء النادي عليها وبناء استاد الزمالك الدولي.

