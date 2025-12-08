أليسون بيكر: تفاجأنا برد محمد صلاح والوضع ليس سهلا

18 حجم الخط

علق أليسون بيكر حارس مرمي نادي ليفربول الإنجليزي على أزمة زميله محمد صلاح مع أرني سلوت مدرب الريدز وإدارة النادي، بسبب جلوسه احتياطيا في آخر 3 مباريات.

أليسون بيكر يعلق على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

وقال أليسون بيكر في تصريحات إعلامية قبل مواجهة ليفربول مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا: “نحن جميعًا نحب محمد صلاح، وهو لاعب بالغ الأهمية للفريق.. إنه إنسان رائع ولاعب كرة قدم استثنائي.. كان مهمًا جدًا للنادي وقدم أرقامًا مذهلة. لقد فاز بكل شيء يمكن الفوز به في مسيرته”.

وأضاف حارس مرمى منتخب البرازيل وفريق ليفربول: إن الوضع ليس سهلًا.. تفاجأنا به قليلًا، لكننا نعلم أنه وضع شخصي، لذلك نترك الأمر له وللنادي.. لا يهم ما نعتقده نحن.. ما نريده هو أن يتوصل هو والنادي إلى اتفاق يصب في مصلحة صلاح، والنادي، وجميع أفراد الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.