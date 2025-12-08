الإثنين 08 ديسمبر 2025
أليسون بيكر: تفاجأنا برد محمد صلاح والوضع ليس سهلا

محمد صلاح
محمد صلاح
علق أليسون بيكر حارس مرمي نادي ليفربول الإنجليزي على أزمة زميله محمد صلاح مع أرني سلوت مدرب الريدز وإدارة النادي، بسبب جلوسه احتياطيا في آخر 3 مباريات.

 

أليسون بيكر يعلق على أزمة محمد صلاح مع ليفربول 

وقال أليسون بيكر في تصريحات إعلامية قبل مواجهة ليفربول مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا: “نحن جميعًا نحب محمد صلاح، وهو لاعب بالغ الأهمية للفريق.. إنه إنسان رائع ولاعب كرة قدم استثنائي.. كان مهمًا جدًا للنادي وقدم أرقامًا مذهلة. لقد فاز بكل شيء يمكن الفوز به في مسيرته”.

وأضاف حارس مرمى منتخب البرازيل وفريق ليفربول: إن الوضع ليس سهلًا.. تفاجأنا به قليلًا، لكننا نعلم أنه وضع شخصي، لذلك نترك الأمر له وللنادي.. لا يهم ما نعتقده نحن.. ما نريده هو أن يتوصل هو والنادي إلى اتفاق يصب في مصلحة صلاح، والنادي، وجميع أفراد الفريق.

