أخبار مصر

الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب الوجه البحري وشمال البلاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شهد تساقط أمطار على محافظات الوجه البحري وشمال البلاد، نتيجة تأثرها بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، متوقعة استمرار تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة ما بين المتوسطة والرعدية، على أن تكون غزيرة على العديد من المحافظات.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائي "القاهرة والناس"، أن المنخفض الجوي يشمل محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى وبعض المناطق الساحلية، ناصحة المواطنين بالحذر من الرياح القوية التي تسبق تساقط الأمطار، والانتباه للبرق والرعد، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة وأسلاك الكهرباء.

ودعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم بسبب استمرار انخفاض درجات الحرارة.

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية امطار الأمطار المنخفض الجوي أعمدة الإنارة

