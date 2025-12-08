الإثنين 08 ديسمبر 2025
الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ونشاط للرياح على هذه المحافظات (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار أمتدت للمحافظات الداخلية، وأنه خلال الساعات القادمة ستزداد كمية الأمطار في محافظات الدلتا وسيكون هناك نشاط واضح للرياح.

وقالت مناز غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6 "، عبر فضائية "الحياة"، أن المحافظات الساحلية تشهد أمطارا كثيفة، سواء مطروح والاسكندرية والبحيرة ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ، وتمتد للمنوفية والغربية والشرقية، والقاهرة من المحافظات التي تشهد أمطار ولكنها ستكون أقل من المحافظات الساحلية.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تنسيق مع غرف الأزمات بالمحافظات، خاصة بشأن كثافة الأمطار في بعض المناطق. 

وكان الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد قد أكد أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وأن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بـ  هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تشهد انخفاضات، وأن العظمى تسجل بين الـ 19 لـ 20 درجة.

وأوضح الدكتور محمود القياتي، أن البلاد خلال فترة الليل تشهد أيضًا انخفاضات كبيرة، على المحافظات، وأن هناك بعض نسمات الرياح التي تجعل المواطنين تشعر بأن هناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

