الصليب الأحمر: واجهنا أسوأ الظروف خلال عملنا في غزة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين: واجهنا خلال عملنا في قطاع غزة لعامين واحدا من أسوأ الظروف.



الصليب الأحمر: يجب الأخذ في الاعتبار حماية النساء والأطفال في غزة

وأضاف الصليب الأحمر: ما هو حيوي في غزة الآن ضمان عدم العودة للأعمال العدائية ومن المهم ضمان نوع من إعادة تأهيل الوضع الإنساني في غزة ويجب الأخذ في الاعتبار حماية النساء والأطفال في القطاع.

وفي السياق ذاته أكدت "لجنة حماية الصحفيين" أن الجولات التي سمح بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد محدود من الصحفيين الأجانب داخل قطاع غزة، لم تكن جولات ميدانية حقيقية، بل زيارات محكمة الإخراج؛ حيث قيدت حركتهم، وجرى توجيههم نحو زوايا إخبارية معدة مسبقا، وفرضت عليهم مراجعة المحتوى قبل نشره.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام، شددت سلطات الاحتلال القيود على الإعلام الدولي منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ومنعت الصحفيين الأجانب من دخول القطاع بشكل مستقل.

و"لجنة حماية الصحفيين" هي لجنة أسسها مجموعة من المراسلين الأمريكيين في عام 1981 لدعم الصحفيين الذين يتعرضون للخطر بشكل يومي جراء تغطياتهم الصحفية.

ووفق معطيات وثقها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد قتل الاحتلال 257 صحفيا نتيجة استهدافات مباشرة تهدف إلى إسكات الرواية الفلسطينية.

وبحسب اللجنة، فإن ثلاثة صحفيين ممن شاركوا في الجولات المنسقة رفضوا الإدلاء بشهاداتهم خوفا من الانتقام، بينما أكد آخرون أن الزيارات كانت أقرب إلى "عرض مسرحي" منها إلى عمل صحفي مهني.

سلطات الاحتلال تعمدت تقييد حركة المراسلين

من جهتها، تقول مراسلة قناة "فرانس 24" نوجا تارنوبولسكي إنها دخلت غزة ضمن مجموعة صغيرة اختارها المتحدث باسم جيش الاحتلال.

