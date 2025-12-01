الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن وقوع عملية دهس بالقرب من مدينة الخليل

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يعلن أنباء عن عملية دهس قرب الخليل
أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن وقوع عملية دهس عند مفرق يهودا القريب من مدينة الخليل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال هرعت بسرعة إلى موقع الحادث.

إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي محاور رئيسية في الخليل

وبحسب الصحيفة، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة طرق ومحاور مركزية في محيط الخليل، في إطار عمليات التمشيط الواسعة بحثًا عن المنفذ المحتمل.

تقديرات إسرائيلية حول منفذ عملية الدهس في مفرق يهودا قرب الخليل

تقدّر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن منفذ عملية الدهس انسحب باتجاه مدينة الخليل بعد إصابته برصاص الجنود خلال وقوع الحادث، فيما تتواصل عمليات الملاحقة والبحث في المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصاعدًا ملحوظًا في العمليات الفردية ضد قوات الاحتلال، خصوصًا في مناطق الخليل ونابلس وجنين. وتعدّ منطقة مفرق يهودا واحدة من أكثر النقاط الأمنية حساسية، حيث تنتشر الحواجز العسكرية الإسرائيلية ويزداد الاحتكاك بين السكان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

ويأتي الحادث في ظلّ توتر ميداني مرتفع رافقته حملة اعتقالات واسعة، واقتحامات متكررة للمدن الفلسطينية، إلى جانب تعزيزات عسكرية إسرائيلية في محيط الخليل خلال الأسابيع الماضية. كما شهدت المنطقة عدة عمليات دهس وطعن خلال العام الجاري، غالبًا ما أعقبها إغلاق شامل للطرق وملاحقات مكثفة للمنفذين.

ويرى مراقبون أن استمرار الضغوط الإسرائيلية، إضافة إلى التدهور الاقتصادي والأمني في الضفة، يساهم في ارتفاع وتيرة العمليات الفردية، بينما تشير الأجهزة الإسرائيلية إلى مخاوف من انتقال التوتر إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية.

