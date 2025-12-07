الأحد 07 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الأونروا: تشخيص إصابة 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد

غزة
غزة
أعلنت وكالة الأونروا، اليوم الأحد، تشخيص إصابة 508 أطفال في قطاع غزة بسوء تغذية حاد.

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

وفي السياق ذاته قالت منظمة “أطباء بلا حدود”: إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط الأصفر"، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

وأوضحت منسقة الطوارئ في المنظمة كارولين سيجوين، في بيان  الأربعاء، نشرته وسائل إعلام محلية أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال، ما يعقّد الوصول إلى الرعاية الطبية.

 

عرقلة إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية

وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية، ومستلزمات الإيواء والنظافة، مؤكدة أن المعاناة الحالية "يمكن تجنبها تمامًا".

 

زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق

وأشارت إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء، وسط تكدّس للنفايات وتفشٍ للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

