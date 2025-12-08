الأعداد الحقيقية تقدر بالمئات، توثيق إعدام 50 أسيرا من معتقلي غزة في سجون الاحتلال

18 حجم الخط

أكد "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات إعدام بحق أسرى غزة الذين جرى اعتقالهم خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

ووثق المركز في بيان عبر صفحته على "فيس بوك"، اليوم الإثنين، إعدام سلطات الاحتلال لخمسين أسيرا فلسطينيا، مضيفا أن "الاحتلال لا يزال يخفى أسماء مئات الأسرى الذين جرى إعدامهم بعدة طرق، وسلم مئات الجثامين منهم إلى الجانب الفلسطيني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي".

مؤسسات الأسرى توثق مزيدا من المعتقلين الشهداء

وأشار تقرير سابق مشترك لـ"هيئة شؤون الأسرى" و"نادي الأسير الفلسطيني" إلى أن عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة بلغ 100 شهيد، تم توثيق هوية 84 منهم، بينهم 50 معتقلًا من غزة، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 321 شهيدا ممن جرى توثيقهم رسميا لدى المؤسسات الفلسطينية المختصة.

ومن جهته، كشف موقع "واللا" استشهاد 110 أسيرا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال منذ تولي وزير وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير منصبه.

14 ألف معتقل تعرضوا لكافة أشكال التعذيب

وأوضح البيان أن "قوات الاحتلال نفذت خلال حرب الإبادة على غزة حملات اعتقال واسعة في قطاع غزة طالت أكثر من 14 ألف فلسطيني تعرضوا لكافة أشكال التنكيل والتعذيب وأعدمت المئات منهم".

وقال مدير المركز رياض الأشقر: "بعد السابع من أكتوبر 2023، أنشأت سلطات الاحتلال معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة من معتقلي غزة، ومارست بداخلها كل أشكال التعذيب المحرم دوليا إضافة إلى ممارسة أشكال لا أخلاقية من التعذيب بلغت حد اغتصاب المعتقلين وإخضاعهم لسياسة تجويع ممنهجة غير مسبوقة".

وبحسب البيان، تعرض المعتقلون الفلسطينيون لجريمة الإهمال الطبي ما أدى إلى تآكل أجسادهم وضعفها بشكل واضح.

وكشف الأشقر أن الاحتلال سلم مئات جثث الأسرى إلى الجانب الفلسطيني، واتضح أنه جرى إعدامهم بطريقة بشعة وإجرامية في مراكز الاعتقال المستحدثة، أو تعرضوا لإطلاق النار أو الخنق أو الحرق أو الضرب والسحل على الأرض وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين مما يؤكد إعدامهم خارج إطار القانون.

أسرى غزة قتلوا بدم بارد بمباركة وزراء نتنياهو

أشار التقرير إلى أن أسرى غزة قتلوا بدم بارد، فيما تفاخر قاتلوهم بتلك الجرائم المشينة بنشر صور ومقاطع فيديو لتلك الجرائم معتمدين على ضوء أخضر من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأضاف الأشقر أن "الاحتلال عمد منذ 7 أكتوبر 2023 إلى ممارسة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة، بهدف فتح المجال لقتلهم دون رقابة أو محاسبة، من خلال توفير غطاء قانونيا وتشريعي لعناصر الشاباك والجنود في معتقل "سيديه تيمان" العسكري وسجن عوفر ومركز تحقيق "منشه" ومعسكر اعتقال " نفتالى؛ حيث تعرض الأسرى بكافة أشكال التعذيب وصولا إلى إطلاق النار المباشر عليهم.

وحذر المركز من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال الى محاكم مجرمي الحرب لمسئوليتهم عما يجرى من جرائم.

المتطرف بن غفير يضع على صدره شارة الإعدام

في غضون ذلك، تعمد أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" حضور مناقشة لجنة الأمن القومي في الكنيست لمشروع قانون عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وهم يضعون على صدورهم شارة تمثل حبل المشنقة.

وقال بن غفير: "هناك خيارات عدة لإعدام مثل الشنق والكرسي الكهربائي؛ ومنذ أن أعلن الأطباء رفضهم المشاركة في تنفيذ العقوبة، تلقيت 100 اتصال من أطباء يسألونني عن متى يتم إقرار القانون وتنفيذه".

تفاصيل قانون إعدام الأسرى

ينص مشروع القانون على أن كل من يقتل يهوديا لمجرد كونه يهوديا، بما في ذلك التخطيط أو التنفيذ، يحكم عليه بالإعدام فقط، دون إمكانية الاستئناف أو التخفيف، على أن ينفذ الحكم بالحقنة القاتلة خلال 90 يوما من قرار المحكمة.

وتحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

