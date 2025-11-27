أجهزة مدن أكتوبر وبرج العرب والنوبارية الجديدة تشن حملات لمنع مخالفات البناء والتعديات

18 حجم الخط

واصلت أجهزة أجهزة مدن أكتوبر وبرج العرب والنوبارية الجديدة جهودها المكثفة لإعادة الانضباط ومنع مخالفات البناء والتعديات والظواهر العشوائية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال المخالفات، وتأكيدًا على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة.

حملة لإعادة الانضباط بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة





وفي هذا الإطار شن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، حملة لإعادة الانضباط بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة (800 فدان سابقًا)، وتركزت الأعمال على إزالة أي تعديات تعيق حركة المرور أو تشوّه المظهر العام للمنطقة التي تضم آلاف الوحدات السكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي، وامتدت الحملة لتفعيل دور لجنة الضبطية القضائية بهدف التصدي للمخالفات الواقعة على وحدات الإسكان المدعوم من الدولة.

ونفذ جهاز مدينة برج العرب الجديدة حملة موسعة لإزالة تعديات على أراضٍ مملوكة للدولة بمنطقة نجع أبو هديمة. وقد تمت الإزالة بشكل كامل دون أي معوقات، وبالتنسيق الكامل مع الإدارات المعنية لضمان التنفيذ السريع والفعال.

منع محاولات لمخالفة اللوائح المنظمة للبناء

كما أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن خطة للقضاء على مركبات "التكاتك" والمركبات المخالفة لتحقيق الانضباط المروري، بجانب منع محاولات لمخالفة اللوائح المنظمة للبناء والإشغالات داخل المدينة، شملت الحي التاسع، ورصد مخالفة بنائية وتنفيذ إزالة فورية للمخالفة والتحفظ على المهمات والمعدات المضبوطة بمقر الجهاز، بجانب حملة مسائية موسعة استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل الأحياء للقضاء على الإشغالات والباعة الجائلين.

وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة الإشغالات والمخالفات بالحي الأول بمدينة النوبارية الجديدة، حيث استهدفت المناطق الحيوية داخل نطاق الحي الأول، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة.

وأكد مسئولو أجهزة المدن أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومكثف خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا تجاه المخالفين، مطالبين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة حرصًا على الصالح العام وحفاظًا على النظام والمظهر الحضاري.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير عدد كبير من المحاضر، وغلق وتشميع عدد من المحال المخالفة، بالإضافة إلى تحرير محاضر خلسة مياه لضمان الحفاظ على موارد الدولة، ورفع الإشغالات والتحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقار الأجهزة، كما تم ضبط سيارات خرسانة جاهزة تعمل بدون تصريح وخارج مواعيد العمل الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.