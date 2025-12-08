بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لمتابعة مجريات التصويت بالخارج في الـ30 دائرة الملغاة

18 حجم الخط

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة مجريات عملية الاقتراع في الخارج للتصويت في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

انطلاق التصويت بالخارج في 30 دائرة الملغاه

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انطلاق عملية تصويت المصريين في الخارج، اليوم الإثنين وغدا، رسميًا في 139 مقرًا انتخابيًا بـ117 دولة حول العالم في 30 دائرة الملغاه والموزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا، وذلك امتثالًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا.

وجاؤت الدوائر التى تشملها عملية الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب كالتالى:

محافظة الوادى الجديد

الدائرة الأولى: قسم الخارجة



الدائرة الثانية: مركز الداخلة والفرافرة





محافظة أسوان

الدائرة الأولى: قسم أول أسوان





الدائرة الثالثة: مركز النوبة





الدائرة الرابعة: مركز إدفو





محافظة الأقصر

الدائرة الأولى: قسم الأقصر





الدائرة الثانية: مركز القرنة





الدائرة الثالثة: مركز إسنا





محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى: قسم أول المنتزه





محافظة المنيا

الدائرة الأولى: قسم أول المنيا





الدائرة الثالثة: مركز مغاغة





الدائرة الرابعة: مركز أبو قرقاص





الدائرة الخامسة: مركز ملوى





الدائرة السادسة: مركز دير مواس





محافظة الجيزة

الدائرة الأولى: قسم الجيزة





الدائرة الثالثة: مركز البدرشين





الدائرة السادسة: قسم بولاق الدكرور





الدائرة السابعة: قسم العمرانية





الدائرة التاسعة: قسم الأهرام





الدائرة العاشرة: قسم أكتوبر





الدائرة الثانية عشرة: مركز منشأة القناطر





محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة: مركز المحمودية





الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى





الدائرة السادسة: مركز الدلنجات





الدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة





محافظة سوهاج

الدائرة السابعة: مركز البلينا





محافظة أسيوط

الدائرة الأولى: قسم أول أسيوط





الدائرة الثانية: مركز القوصية





الدائرة الرابعة: مركز أبوتيج





محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة: مركز سنورس





وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اختيار المترشحين يتم وفق العدد المحدد قانونًا والمبين على ورقة الاقتراع،

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والنزول لاختيار من يرونه مناسبًا وقادرًا على حمل أمانة التشريع والرقابة.

ويدأت عملية التصويت بالفعل في نيوزيلندا أمس في تمام العاشرة نساءا بتوقيت مصر، وفي تمام التاسعة صباحًا بتوقيتها المحلي، على أن تتوالى فتح المقرات الانتخابية ويدء عملية التصويت تباعًا في مقار السفارات والقنصليات المصرية بجميع الدول.

الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الجديد للتصويت بالدوائر الملغاة بحكم القضاء

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة تنظيم العملية الانتخابية داخل 30 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء النتائج وإعادة التصويت.

ووضعت الهيئة جدولًا زمنيا للتصويت على أن يبدأ التصويت للمصريين بالخارج يومى 8 و9 ديسمبر، بينما يُجرى التصويت داخل مصر يومى 10 و11 ديسمبر.



و فى حال وجود جولات إعادة، فسيكون التصويت بالخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير، ويليه الاقتراع بالداخل يومى 3 و4 يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.