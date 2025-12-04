الوطنية للصحافة: إطلاق النسخة الثانية من جائزة "التميز الصحفي" أول يناير المقبل

18 حجم الخط

قررت الهيئة الوطنية للصحافة إطلاق نسختها الثانية من جائزة (التميز الصحفي) للأعمال الصحفية المنشورة في الصحف والمجلات والبوابات الإلكترونية ابتداء من أول يناير وحتي نهاية يونيو المقبل.

جائزة التفوق الصحفي

تقبل الأمانة العامة بالهيئة الأعمال الصحفية المنشورة ورقيًا وإلكترونيًا في فروع الجائزة الاثني عشر في موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل.

وتشمل فروع الجائزة في نسختها الثانية: التحقيق الصحفي، الحوار الخاص، المقال، العمود اليومي، القصة الخبرية (الانفراد)، الكاريكاتور، الصورة الصحفية، الإخراج الفني، صحافة الفيديو، صحافة البيانات (والاستقصائية)، وجائزة خاصة لإدارة المنصات الإلكترونية، فضلا عن جائزتي الإداري المثالي، والعامل المثالي وفق ترشيح مجالس إدارة المؤسسات الصحفية.

جوائز الجائزة

وتستعد الهيئة لحفل تسليم جوائز النسخة الأولى في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر في مقر الهيئة الكائن في جاردن سيتي.

سناء البيسي

واطلقت الهيئة اسم الكاتبة الصحفية الكبيرة "سناء البيسي" على نسختها الأولى، وسيتم تكريم رؤساء تحرير الصحف القومية، فضلًا عن صحيفة ( أخبار اليوم الأسبوعية، ووكالة أنباء الشرق الأوسط ) على منجزهم المهني في تغطية افتتاح المتحف المصري الكبير.

ورحب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بسناء البيسي، والزملاء الفائزين بجوائز النسخة الأولى، وأكد على تميز الصحافة القومية وقدرتها على التفوق والانطلاق.

وأضاف الشوربجي أن الهيئة أطلقت الجائزة مكافأة للزملاء المتميزين، ولحفز الطاقات الصحفية لإحداث النقلة المطلوبة صحفيا وإداريا وعماليا، والصحافة القومية ثرية بالمواهب والقدرات القادرة على اللحاق بالنقلة الإلكترونية المرتجاة.

