لدي ذهب وبلغ النصاب ولا أخرج الزكاة هل عليّ ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

زكاة الذهب، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة من القاهرة حول وجوب إخراج زكاة الذهب الذي بلغ النصاب، موضحًا التفاصيل الشرعية المتعلقة بالمسألة خلال برنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامي مهند السادات.

هل كل أنواع الذهب تجب فيها الزكاة؟

أوضح الدكتور علي فخر أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة على الذهب:بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغ وزنه، لأنه يُعتبر من متاع المرأة وزينتها.

وتابع أمين الفتوى: أما الذهب المتمثل في جنيهات، سبائك، أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا للزينة، وبالتالي يجب وزنه وإخراج الزكاة عنه باعتباره ذهبًا للادخار.

وأشار فخر إلى رأي فريق آخر من الفقهاء الذي قيّد الأمر بحسب عرف المجتمع، حيث يُعفى ما كان مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي، مثل 100 إلى 150 جرامًا، وما زاد عن ذلك يُحسب في الزكاة إذا بلغ 85 جرامًا أو أكثر.

الزكاة عن السنوات الماضية والحالية بالنسبة للذهب

وبخصوص السنوات الماضية، أشار الدكتور علي فخر إلى أن بعض الفقهاء أجازوا عدم الأخذ بالزكاة على الحلي إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراجها، معتبرين أنه يجوز العمل بهذا الرأي.

أما المستقبل، فنصح أمين الفتوى بأن تنظر المرأة إلى عرف عائلتها والمجتمع حول مقدار الذهب المعتاد، وما زاد عن الحد المعتاد يجب حساب زكاته ابتداءً من السنة الحالية، دون حرج شرعي.

واختتم: الفتوى تؤكد على مراعاة نوعية الذهب والغرض منه، واستخدام العرف الاجتماعي كمحدد لحساب ما يجب إخراجه، مع الحرص على الالتزام بـ الزكاة ابتداءً من العام الحالي لتجنب الوقوع في الذنب مستقبلًا.

