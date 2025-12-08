أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 08- 12- 2025

18 حجم الخط

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 506 دراهم، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 450 درهما، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 385 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

كشف المجلس العالمي للذهب عن توقعات جديدة حول أسعار الذهب في 2026، تشير إلى ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15% تأثرا بانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.

فى سياق متصل رفعت بعض المؤسسات العالمية من توقعاتها للمعدن الأصفر في العام الجديد 2026.

توقعات أسعار الذهب عام 2026

رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب عام 2026 إلى 4450 دولارًا للأونصة بدلًا من 4000 دولار، لافتا إلى استقرار تدفقات المستثمرين واستمرار الطلب من البنوك المركزية.

ويتوقع البنك الآن نطاقًا بين 3950 و4950 دولارًا العام المقبل، مع كون الحد الأعلى أعلى بنحو 14% من السعر الحالي لعقد الذهب الآجل لشهر ديسمبر 2026 في بورصة كومكس.

توقعات أسعار الذهب تصل إلى 5000 دولار

يُظهر استطلاع أجرته شركة جولدمان ساكس أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن المعدن النفيس سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5000 دولار بحلول نهاية عام 2026.

