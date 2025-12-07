الأحد 07 ديسمبر 2025
جيش الاحتلال يتراجع عن روايته حول عملية الدهس في الخليل (فيديو)

جيش الاحتلال، فيتو
غيّر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل الرواية المتعلقة بحادثة الخليل، اليوم الأحد، فبعد تصريحه الأول الذي تحدث فيه عن "تحييد مسلحين اثنين" هاجما قوة مظلية عند حاجز للشرطة.

وأوضح في بيان محدَّث أن "مهاجمًا واحدًا فقط" هو من اندفع باتجاه الجنود.

 وذكر أن القوات أطلقت النار على المهاجم الذي كان داخل مركبة وتم قتله، مشيرًا إلى ورود تقارير لاحقة تفيد بإصابة مدني لا علاقة له بالحادث إلى جانب مقتل المهاجم.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق السبت، أنه قتل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية، بعد أن حاولا تنفيذ عملية دهس تجاه حاجز للشرطة الإسرائيلية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن قواته أطلقت النار على شخصين ما أدى إلى مقتلهما، بعد أن انطلقا بسيارتهما تجاه حاجز للشرطة.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الحاجز الإسرائيلي كان مقامًا في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جنديًّا أصيب نتيجة عملية الدهس التي حاول الفلسطينيان تنفيذها.
 

جيش الإحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية عملية دهس مدينة الخليل منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل

