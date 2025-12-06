جيش الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في محيط مخيم البريج وسط غزة

18 حجم الخط

أطلق جيش الاحتلال قنابل ضوئية في أجواء المناطق الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وقبل وقت سابق من اليوم نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مباني سكنية ومنشآت مدنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وشمالي القطاع منذ صباح اليوم.



صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم السبت، أن مستشفيات غزة استقبلت 8 شهداء و16 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيانها: 366 شهيدا و938 مصابا و619 شخصا انتشلوا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفا و12 شهيدا و171 ألفا و15 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

