الإثنين 08 ديسمبر 2025
خارج الحدود

بعد واقعة غرق 400 كتاب، ما أبرز الآثار المصرية في متحف اللوفر؟ (صور)

الأثار المصرية بمتحف
الأثار المصرية بمتحف اللوفر، فيتو
سلسلة من الكوارث المتكررة ضربت متحف اللوفر  في الفترة الأخيرة، كان أخرها ما أعلن عنه أمس الأحد، حول غرق حوالي 400 كتاب بمكتبة قسم الآثار المصرية نتيجة  تسرب للمياه  التي ألحقت ضررا كبيرا لها، وذلك بعد  أسابيع قليلة من واقعة سرقة مجوهرات التاج الفرنسي.

وفيما يلي رصد لأبرز الآثار المصرية المتواجدة في متحف  اللوفر  

 يحتوى المتحف على العديد من الأثار المصرية والتى حصل عليه الفرنسيون أثناء البعثات التى كانت مكلفة باكتشاف الأثار المصرية وبعض الهدايا من مملوك مصر لفرنسا، وذلك حسبما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات.

الآثار المصرية في متحف اللوفر

وينقسم القسم الخاص بالأثار المصرية إلى 19 غرفة بمتحف اللوفر والذى تم تدشينه عام 1826 والذى كان فكرة شامبليون والذى عاد إلى فرنسا بمجموعة قيمة من الآثار المصرية.

ومن أبرز الآثار المصرية بمتحف اللوفر قناع نفرتيتى الذهبى، تمثال الكاتب الجالس، تمثال رمسيس الثانى، وتمثال لإخناتون، وتمثال لأمنحتب، ويخصص اللوفر صالات مستقلة لـمصر الرومانية ومصر القبطية تعرض 800 تحفة وتمثال.

غرق قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر 

يذكر أن  صحيفة “ لو فيجارو” الفرنسية،  كشفت أمس الأحد، في تقرير لها، أنه في يوم الـ27 من نوفمبر الماضي، غمرت مياه ملوثة قسم الآثار المصرية  في متحف اللوفر، مما أحدث تلفًا كبيرًا لعدد من القطع الأثرية والوثائق القديمة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن تلك الفيضانات جاءت بعد سرقة مجوهرات التاج الفرنسي، لتضيف كارثة جديدة إلى متحف اللوفر، مشيرة أن الفيضان الخطير ألحق أضرارًا بالغة بالعديد من الكتب والوثائق في مكتبة الآثار المصرية بـالمتحف الفرنسي.

 تدمير أكثر من 400 كتاب بمتحف اللوفر

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن حوالي 400 كتاب قديم تدمرت أغلفتها وبعضها لا يمكن إصلاحه، وذلك نتيجة قوة المياه التي تدفقت بدرجة كبيرة ووصلت إلى المكتبة، كما أنها وصلت أيضًا إلى غرفة التحكم الكهربائية للمتحف وكادت تتسبب في حريق ضخم.

 الآثار المصرية تطلب تمويلا للحماية 

وبحسب الصحيفة “الفرنسية” نقلا عن ”La Tribune de l'Art - موقع إلكتروني فرنسي متخصص في أخبار الفن والتاريخ"، طلبت إدارة  الآثار المصرية، قبل وقت سابق، تمويلًا من فرانسيس شتاينبك، نائب المدير العام، لحماية هذه الكتب من أي عطل أو خطر محتمل في الأنابيب التي تمر عبر الأسقف المعلقة، محذرة من الكارثة، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الطلب.

وأفادت BFMTV بأن خللًا في شبكة الأنابيب كان وراء الحادث. 

وجاء في تنبيه صادر عن لجنة الصحة والسلامة وظروف العمل CHSCT، أن عطلا في صمام يغذي الأنابيب الواقعة فوق أرشيف الوثائق، وهي أنابيب كان معروفًا مسبقًا أنها غير صالحة، تسبب في تسرب كمية كبيرة من المياه الملوثة، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالكتب والوثائق ودمّر بشكل واسع بيئة العمل.

