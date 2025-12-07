الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تلف 400 كتاب بعد غرق قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر، ومطلب خاص للتعويض

متحف اللوفر، فيتو
متحف اللوفر، فيتو
18 حجم الخط

كشفت صحيفة “ لو فيجارو” الفرنسية، اليوم الأحد، في تقرير لها، أنه في يوم الـ27 من نوفمبر الماضي، غمرت مياه ملوثة قسم الآثار المصرية في متحف اللوفر، مما أحدث تلفًا كبيرًا لعدد من القطع الأثرية والوثائق القديمة.

 غرق قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر 

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن تلك الفيضانات جاءت بعد سرقة مجوهرات التاج الفرنسي، لتضيف كارثة جديدة إلى متحف اللوفر، مشيرة أن الفيضان الخطير ألحق أضرارًا بالغة بالعديد من الكتب والوثائق في مكتبة الآثار المصرية بـالمتحف الفرنسي.

 تدمير أكثر من 400 كتاب بمتحف اللوفر

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن حوالي 400 كتاب قديم تدمرت أغلفتها وبعضها لا يمكن إصلاحه، وذلك نتيجة قوة المياه التي تدفقت بدرجة كبيرة ووصلت إلى المكتبة، كما أنها وصلت أيضًا إلى غرفة التحكم الكهربائية للمتحف وكادت تتسبب في حريق ضخم.

 الأثار المصرية تطلب تمويل للحماية 

وبحسب الصحيفة “الفرنسية” نقلا عن ”La Tribune de l'Art - موقع إلكتروني فرنسي متخصص في أخبار الفن والتاريخ"، طلبت إدارة  الآثار المصرية، قبل وقت سابق، تمويلًا من فرانسيس شتاينبك، نائب المدير العام، لحماية هذه الكتب من أي عطل أو خطر محتمل في الأنابيب التي تمر عبر الأسقف المعلقة، محذرة من الكارثة، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الطلب.

وأفادت BFMTV بأن خللًا في شبكة الأنابيب كان وراء الحادث. 

وجاء في تنبيه صادر عن لجنة الصحة والسلامة وظروف العمل CHSCT، أن عطلا في صمام يغذي الأنابيب الواقعة فوق أرشيف الوثائق، وهي أنابيب كان معروفًا مسبقًا أنها غير صالحة، تسبب في تسرب كمية كبيرة من المياه الملوثة، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالكتب والوثائق ودمّر بشكل واسع بيئة العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

متحف اللوفر قسم الأثار المصرية في متحف اللوفر سرقة مجوهرات التاج الفرنس غرق قسم الأثار المصرية بمتحف اللوفر

مواد متعلقة

تقرير حكومي فرنسي يكشف ثغرات أمنية خطيرة في متحف اللوفر

أسطورة الدراجات النارية على تيك توك، تفاصيل جديدة بشأن لص متحف اللوفر

فرنسا تكشف معلومات جديدة حول عملية سرقة متحف اللوفر

حرامى تائب يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سرقة متحف اللوفر بباريس

الأكثر قراءة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

ليلة القبض على أحمد رفعت

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمؤتمر عالمي بطوكيو

بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الرزاز الجزري" أبو الهندسة الميكانيكية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads