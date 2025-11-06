أسطورة الدراجات النارية على تيك توك، تفاصيل جديدة بشأن لص متحف اللوفر

18 حجم الخط

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تفاصيل جديدة في قضية سرقة مجوهرات متحف اللوفر بباريس، والتي هزت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، فقد تبين أن أحد المشتبه بهم في تنفيذ عملية السرقة هو عبد الله ن، المعروف باسم «دودو كروس بيتوم »، مؤثر شهير على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك اشتهر بحركاته الجريئة على الدراجات النارية وسباقات الطرق الصعبة.

المشاركة في سرقة ثماني قطع من جواهر التاج الفرنسي

وأعلنت الشرطة الفرنسية العثور على بصمات عبد الله ن، البالغ من العمر 39 عامًا، في مسرح الجريمة، لتوجه إليه تهمة المشاركة في سرقة ثماني قطع من جواهر التاج الفرنسي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار من قاعة أبولو الشهيرة داخل المتحف.

القبض على المتهم في ضاحية أوبرفيلييه شمال باريس

وألقت قوات الشرطة القبض على عبد الله ن في منزله الكائن بضاحية أوبرفيلييه شمال باريس، بعد مداهمة استمرت ساعات، ووفقًا للتقارير، تم القبض أيضًا على ثلاثة من بين أربعة مشتبه بهم في القضية، بينما لا يزال البحث جاريًا عن المشتبه الرابع.

مصادر محلية وصفت عبد الله بأنه «أسطورة الدراجات » في منطقته، حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة وسط محبي سباقات السرعة والدراجات المعدلة، ويعرف بين أصدقائه بلقب «دودو» بسبب شخصيته المرحة وشغفه بالمغامرة.

شخصية معروفة في أوساط راكبي الدراجات النارية بفرنسا

عبد الله ن أو دودو كروس بيتوم هو شخصية معروفة في أوساط راكبي الدراجات النارية بفرنسا، خاصة في ضواحي العاصمة باريس.

بدأ مسيرته في سباقات الدراجات منذ أكثر من 16 عامًا، واشتهر بعبارته الشهيرة دائمًا أقرب إلى الأسفلت التي أصبحت شعارًا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم توقفه عن السباقات الاحترافية منذ سنوات، ظل يحافظ على حضوره القوي عبر المحتوى الذي يقدمه على المنصات الرقمية، والذي يجمع بين الاستعراض والمغامرة.

لكن هذه المرة، تصدر عبد الله العناوين لأسباب مختلفة تمامًا، بعد أن أصبح وجهًا مرتبطًا بأغرب عملية سرقة في تاريخ المتاحف الفرنسية، وسط تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء مشاركته في الجريمة.

سرقة جواهر التاج الفرنسي تهز باريس

حادثة السرقة التي جرت الشهر الماضي داخل متحف اللوفر، تعد من أكثر القضايا غموضًا في فرنسا خلال السنوات الأخيرة. فقد تمت العملية في وضح النهار داخل أحد أهم المعارض العالمية، وتمكن اللصوص من سرقة ثماني قطع نادرة من جواهر التاج الفرنسي، بينها تيجان وأحجار كريمة تعود للقرن الثامن عشر.

الشرطة الفرنسية وصفت العملية بأنها احترافية وسريعة للغاية، مشيرة إلى أن المتهمين تمكنوا من تعطيل أنظمة المراقبة لبضع دقائق فقط، قبل أن يختفوا من موقع الجريمة دون أن يتركوا أثرًا يذكر باستثناء بصمات دودو كروس بيتوم التي قادت إلى اكتشاف مفاجئ غير متوقع.

مفاجأة تهز مجتمع الدراجين

تحول اسم عبد الله ن من أسطورة في سباقات السرعة إلى رمز للدهشة والاستغراب بين متابعيه الذين لم يصدقوا تورطه في مثل هذه القضية.

وقال أحد المقربين منه للصحف الفرنسية: كان شغوفًا بالحرية والمغامرة، لكن لم نكن نتخيل أنه سيغامر بمستقبله بهذه الطريقة.

وتستمر التحقيقات حاليًا لمعرفة ما إذا كان عبد الله ن متورطًا بشكل مباشر في تنفيذ السرقة، أم أنه جزء من شبكة أكبر تقف وراء هذه الجريمة التي أعادت إلى الأذهان أشهر عمليات سرقة المتاحف في أوروبا.

