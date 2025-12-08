أخصائي تغذية: العسل الأسود أهم فائدة من عسل النحل

18 حجم الخط

العسل الأسود من المكونات الشهيرة التى يتم تصنيعها فى مصر فهو خلاصة صناعة السكر من القصب وله قيمة غذائية عالية.

وفوائد العسل الأسود عديدة أبرزها أنه يعالج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد كما يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية: إن جميع البشر يعتقدون أن العسل الأبيض هو أفضل نوع عسل، ويتم استخدامه كتحلية صحية لمرضى السكر، ولكن فى الحقيقة العسل الأسود يتفوق على العسل الأبيض فى فوائد عظيمة.

وأضاف سلامة، أن العسل الأبيض يأتى من النحل بعد تغذيته على رحيق الأزهار، أما العسل الأسود يعتبر الدبس الذى يخرج من عمليات التصنيع والتكرير لقصب السكر، وبالتالى به جميع الفيتامينات والمعادن الموجودة فى القصب وتتركز فى هذا الدبس.

العسل الأسود، فيتو

فوائد العسل الأسود

وتابع، أن من فوائد العسل الأسود:

العسل الأسود غنى بالحديد والمنجنيز والماغنسيوم لذلك يمد الجسم بالنشاط والحيوية ويهديء الأعصاب ويحسن المزاج.

العسل الأسود غنى بفيتامين ب، وهو مهم للأعصاب ويفضل عصر الليمون عليه لسرعة امتصاص الجسم له.

يحسن مستوى الكوليسترول النافع بالدم ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

العسل الأسود لا يرفع سكر الدم، لان محتواه من الفيتامينات والمعادن يقلل من امتصاص الكربوهيدرات الموجودة فيه إلى جانب أن كميه السكر الموجودة في العسل الاسود أقل من السكر الموجود في العسل الأبيض.

العسل الأسود علاج مباشر للأنيميا لإحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

آمن على مرضى الحساسية على عكس العسل الأبيض الذى يحتوى على حبوب اللقاح.

يقوى المناعة ولكن يجب تناوله بدون إفراط أيضا حفاظا على الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.