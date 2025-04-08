الثلاثاء 08 أبريل 2025
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صحة ومرأة

العسل الأسود يقوي المناعة ويعالج الإمساك والأنيميا ويحمي من السرطان

العسل الأسود
العسل الأسود

فوائد العسل الأسود، العسل الأسود من أنواع العسل الشهيرة خاصة فى مصر وهو يستخرج من قصب السكر خلال مرحلة تصنيع السكر.

وفوائد العسل الأسود، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن العسل الأسود من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية والمستخدمة منذ قرون في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشاكل الصحية، يُستخرج العسل الأسود من عملية تكرير قصب السكر، ويتميز بلونه الداكن ومذاقه القوي، إضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات.

فوائد العسل الأسود 
فوائد العسل الأسود 

فوائد العسل الأسود للصحة 

واضاف السيد، أن من أبرز فوائد العسل الأسود:-

  • مصدر غني بالحديد، ما يجعله مفيد في حالات فقر الدم أو الأنيميا، خاصة لدى النساء الحوامل أو من يعانون من نقص الحديد في أجسامهم، وتناول ملعقة من العسل الأسود يوميا يساعد على رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم وتحسين مستويات الطاقة.
  • يحتوي العسل الأسود على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والأسنان.
  • يساهم تناوله بانتظام في الوقاية من هشاشة العظام خاصة لدى كبار السن أو النساء بعد انقطاع الطمث.
  • ومن الفوائد الأخرى للعسل الأسود، أنه يساهم في تحسين عملية الهضم، حيث يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والتخفيف من حالات الإمساك، بفضل احتوائه على نسبة جيدة من المغنيسيوم.
  • يُعد مهدئ طبيعي للأعصاب ويساعد على تحسين المزاج والحد من التوتر والقلق.
  • يُستخدم العسل الأسود أيضًا كمصدر للطاقة، كونه يحتوي على الكربوهيدرات الطبيعية التي تمد الجسم بالحيوية والنشاط، دون التسبب في ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم كما تفعل السكريات المصنعة، ولهذا يُعتبر خيار جيد لمرضى السكري إذا تم استخدامه باعتدال وتحت إشراف طبي.
  • يحتوي العسل الأسود على مضادات أكسدة تساهم في مكافحة الجذور الحرة، مما يعزز مناعة الجسم ويقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسرطان.
  • العسل الأسود ليس مجرد محلي طبيعي، بل هو غذاء متكامل يحمل في طياته فوائد صحية جمّة تجعله يستحق أن يكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي، شرط تناوله باعتدال.
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العسل الأسود فوائد العسل الأسود فوائد العسل الأسود للصحة الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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