فيلم "ولنا في الخيال حب" يلاحق "السلم والثعبان" في شباك الإيرادات اليومي

18 حجم الخط

يواصل فيلم “ولنا في الخيال حب” تحقيق إيرادات جيدة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري، وذلك منذ طرحه يوم 19 نوفمبر الماضي بالسينمات.

إيرادات فيلم “ولنا في الخيال حب”

وبلغت إيرادات الفيلم في شباك التذاكر المصري أمس الأحد مليونًا و132ألفًا و623 جنيهًا، ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم “السلم والثعبان 2” والذي يتصدر إيرادات الأفلام أمس.

عرض فيلم ولنا في الخيال حب

ويأتي ذلك بعدما عرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، والتي انعقدت في شهر أكتوبر الماضي، ونال الفيلم وقتها العديد من الإشادات من الجمهور والنقاد.

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب

والفيلم من بطولة الفنان أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، ومن إخراج سارة رزيق.

قصة فيلم ولنا في الخيال حب

وتدور أحداثه في إطار يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعي انطوائي يتجنب الانخراط في أي علاقات اجتماعية إلا في حدود ضيقة، إلى أن يجد نفسه في علاقة مليئة بالتناقضات تضعه أمام مأزق وصراع بين عقله وقلبه: فهل ينقاد وراء مشاعره غير المتوقعة، أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقَّد؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.