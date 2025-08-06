التيك توك وأرباحه وحكم دعم البث المباشر، أثار القبض على مشاهير التيك توك خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل وردود أفعال إيجابية ومؤيدة من قبل بعض المواطنين الذين دعوا الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى ضرورة تخليصهم ممن يطلقون على أنفسهم مسمى «بلوجرز»، ويسممون عقول ذويهم بمحتوى مبتذل وغير أخلاقي ويتقاضون مبالغ طائلة دون القيام بمجهود يذكر أو تقديم محتوى مفيد، بينما اعترض آخرون على قرار منع التيك توك وطالبوا بتقنين الأمر.

وفي هذا الإطار نستعرض رأي الدين في كل ما يخص التيك توك وأرباحه وحكم دعم البث المباشر على التيك توك، فإلي التفاصيل..

حكم أرباح التيك توك

هل الفلوس التي نحصل عليها من تيك توك حرام أم حلال؟، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال بث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا:" على حسب ما يقدم في هذا، فهناك شيء هادف وشيء يحث على الأخلاق ويساعد على انتشار الفضيلة، سواء كان معلومة مفيدة دينية أو دنيوية، وهناك أشياء خارجة عن العادات أو التقاليد أو الأدب أو تحض على الحرام".

وأضاف “عثمان”: "إذا كان المعروض من قبيل الأشياء المباحة والحلال والتي تحث على الأخلاق وتقدم معلومات مفيدة دينية أم دنيوية فما يأتي منه حلال، أما إذا كان غير ذلك فحرام".

وبين أنه إذا كانت تقدم شيئًا هادفا وتقدم في صورة مهذبة دون أي خدش للحياء أو أي إثارة لفتن أو محرمات، أو أمور دينية لا تثير فتنا، وكان كل هذا في إطار مهذب لا شيء فيه تماما.

وأشار إلى أنه إذا خرج عن إطار الأدب أو كان هناك استهزاء وسخرية من الآخرين ونحو ذلك فلا يجوز وما يأتي منه فهو حرام.

حكم أرباح "التيك توك"

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا حول حكم أرباح التيك توك؟، مؤكدًا أن حكم الأرباح من البرنامح يقع على كافة برامج التواصل الاجتماعي التي تعرض الفيديوهات ويشاهدها الناس.

وقال الشيخ محمد العماوي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، في إجابته على السؤال خلال البث المباشر للمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تقوم على التربح ويكون فيه ذلك التربح عن طريق كشف العورات والأفعال المحرمة فهو محرم".

وتابع العماوي، قائلًا: "أي شيء أو أي برنامج يعرض للناس أشياء محرمة، ويقوم على كشف العورات وانتهاك المحرمات فهو محرم بربحه وبذاته"، مشددًا أنه لا يجوز التربح من تلك البرامج مطلقًا قائلًا: "هناك أشياء جيدة في تلك البرامج لكنه لا يبيح لك التربح منه لأن قائم على انتهاك المحرمات فهو محرم".

حكم أرباح اليوتيوب

هل أرباح اليوتيوب حلال أم حرام مع العلم أننى لا أنشر أى محرمات سواء موسيقى أو أشياء عارية؟ سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء.

أوضح أمين الفتوى عبر البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: "إن تنشر حديثا، أو آية قرآنية بصوتك، أو مقطعا لشيخ مؤثر، وحصل على مشاهدات مرتفعة، وحصلت على مبلغ مالى مقابل هذا فلا شيء فيه، وجائز".

ما حكم الشرع في أرباح إعلانات اليوتيوب؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “ما حكم أرباح اليوتيوب وهل هي حلال أم حرام؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أرباح اليوتيوب تأتي من خلال رفع محتويات على يوتيوب وحينما تزيد أعداد المشاهدات عليها يمنح يوتيوب أموالا مقابل ذلك.

وأشار إلى أن الأصل في هذا المال حلال، إلا إذا كان هناك اتفاق على الإعلان لأشياء تغضب الله من خلال نشر أمور لا يليق نشرها.

وأوضح أن ذلك حلال ما دام فى إطار المسموح به قانونا، والإجراءات التي ليس فيها خروج عن اللوائح، وليس فيه استيلاء على ملكية الغير الفكرية، وكان فى إطار ما أباحه الشرع، ولم يخرج عن حدود الشريعة فهو جائز ولا حرمة فيه شرعا.

حكم التربح من لايفات التيك توك

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في لقاء سابق له عبر برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، ردًا على سؤال متصلة بشأن التربح من «لايفات» التيك توك، «أنا زعلان من حاجتين من قعدتها (المتصلة) ومن قعدة اللي بيبعتولها هدايا».

مؤكدًا أن المال الذي يتم تحصيله من خلال فتح «لايفات» عبر تيك توك، وغيره من منصات، دون تقديم محتوى هادف أو مفيد هو مال حرام.

وتابع أمين الفتوى متعجبًا بشأن من يخرجون في بث مباشر عبر التيك توك: «الأعمار بتضيع»، والمنازل لها حرمة، والإنسان له حرمة، والمرأة لها حرمة.

مضيفًا أنه لا داعي طالما لا يتم تقديم حديث أو قرآن أو شيء هادف، مشيرًا إلى من يتناولون الطعام أمام الكاميرا بصحبة أسرهم. «محدش بيشوف حرمة البيوت».

كما أردف أن من يرى أن كسب الأموال من وراء مثل هذه الأفعال تحت مسمى الرزق، يعاني من سيطرة المادة على القلوب، واصفًا هذه التصرفات بـ «والله دي فضايح»، وهذا نوع من أنواع التسول، وقلة الدين.

واختتم الشيخ عويضة عثمان، حديثه بضرورة توبة هؤلاء الأشخاص إلى المولى عز وجل.

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