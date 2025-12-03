الأربعاء 03 ديسمبر 2025
المشاط تشارك في احتفال سفارة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 54

المشاط تشارك في احتفال
المشاط تشارك في احتفال سفارة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، تلبية لدعوة السفير حمد الزعابي، السفير الإماراتي بالقاهرة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، والذي أقيم بالعاصمة الجديدة.

احتفال سفارة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين

وشارك في الاحتفال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول الأسبق، والدكتور عبد المنعم المشاط، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومى بجامعة القاهرة، وغيرهم من الشخصيات العامة.


ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة، وحكومة، وشعبًا، وكذلك السفير الإماراتي بالقاهرة وأعضاء البعثة الدبلوماسية، بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، متمنيةً للإمارات الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

وأشارت، في ذات الوقت، إلى العلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يتجسد في التعاون في مختلف المجالات والتنسيق المشترك في مختلف القضايا. 

سفارة الإمارات بالقاهرة تحتفل بـ عيد الاتحاد الـ 54

المشاط: تنفيذ أنشطة تدريبية لتحسين مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة

ولفتت إلى العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل ووحدة المواقف والرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز مسيرة التعاون الاستراتيجي ويدعم جهود التنمية والاستقرار في البلدين والمنطقة بأسرها.

